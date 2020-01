Otra vez se dispara el precio del petróleo por la tensión entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo operaban hoy en alza en los mercados internacionales de Nueva York y Londres por las tensiones en Medio Oriente, tras el asesinato en Irak del militar iraní Qasem Soleimani.



En el mercado electrónico a futuro de Nueva York, el crudo West Texas Intermediate (WTI) ascendía 1,05% y se comercializaba a US$ 63,71 el barril en los contratos con entrega en febrero.



Del mismo modo el petróleo Brent del Mar del Norte, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), subía 1,20% y el barril se ubicaba a US$ 69,42 en los contratos para marzo, de acuerdo con datos de la agencia de noticias Bloomberg.



Esta cotización alcanzó a las 3.40 GMT (0.40, hora de Argentina) los US$ 70,73, más del 2,4% en relación al cierre del viernes, según la agencia EFE.



Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no dio a conocer hasta el momento la cotización de su canasta de 14 crudos, cuya última valuación, el jueves 2 de enero, la ubicaba en baja a US$ 67,15, frente a los US$ 67,96 alcanzados en el último día de 2019.



Alrededor del 20% de los suministros de petróleo global pasan a través del Estrecho de Ormuz, enclave estratégico entre Omán e Irán para el comercio mundial de crudo.



La zona hoy se ve potencialmente afectada por el cruce de amenazas entre Washington y Teherán, tras el ataque de Estados Unidos llevado a cabo el viernes en Bagdad, en el que, además de Soleimani, fallecieron otras nueve personas.

En tanto, también el rebote del petróleo tuvo un efecto negativo en los mercados de Asia y de Europa, que cerraron y operan con bajas de hasta 1,66%. Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron hoy en rojo como consecuencia del aumento de las tensiones en Oriente Medio.



El parqué de Bangkok fue el más afectado, con pérdidas de hasta 1,66%, seguido de los de Indonesia (-1,04%) y Vietnam (-0,97%), en un contexto internacional de incertidumbre luego del ataque de Estados Unidos, perpetrado en Irak contra el convoy que trasladaba a Soleimani, causando su muerte y la de otras nueve personas.



En Singapur, la bolsa cerró con un negativo de 0,62%, al igual que en Malasia, donde la Bolsa de Kuala Lumpur retrocedió 0,85%. De igual modo, la bolsa de Manila (Filipinas) cerró con un negativo de 0,53%, según EFE.



Las pérdidas registradas en Asia se reflejaron en la apertura de esta mañana de los mercados europeos, donde el índice alemán DAX retrocedía 1,57%, hasta los 13.012 puntos; el español Ibex 0,77%, hasta 9.572 puntos, y el francés CAC 40 tocaba los 5.981 puntos (-1.05%). En el Reino Unido, el índice FTSE 100 bajaba 0,93% y se ubicaba en 7.551 puntos, al tiempo que la Bolsa italiana de Milán perdía 1,46%, hasta los 23.356 puntos,de acuerdo a datos de la agencia Bloomberg.