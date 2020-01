Mascherano, en exclusiva: "Es un muy buen punto de partida de que yo me pueda identificar con los valores del club"

El flamante refuerzo de Estudiantes que revolucionó el mercado de pases, Javier Mascherano, habla en exclusiva con EL DÍA luego de la práctica vespertina del plantel en el predio de City Bell.

El volante central que provino desde el fútbol chino atraviesa sus primeros días como jugador del elenco que conduce Gabriel Milito, quien en varios trabajos tácticos ya lo posicionó en su posición natural de mediocampista.

Mascherano, que arribó al club luego de varias charlas que ya había mantenido con el entrenador del León y también con el presidente Juan Sebastián Verón, consideró que la institución representa su idiosincrasia y su manera de ver el fútbol por lo que tomó la decisión de ponerse la roja y blanca.

"Ojala que esta etapa sea importante en mi carrera más allá que he tenido otros momentos muy buenos, deseo que las cosas funcionen muy bien y poder aportar cosas al club", dijo el "Jefecito".

Respecto a su actualidad, expresó que "me siento con energías y ganas de competir y de seguir jugando. Eso es el motor que me lleva a venir a un club como Estudiantes y volver al fútbol argentinos y tratar de dar una mano y mi aporte al equipo en todo lo que pueda. No soy una figura que se destaque en lo individual sino alguien que puede ayudar en lo colectivo".

Sobre sus primeros días entrenando en la pretemporada resaltó que "me han recibido de manera muy natural y me siento uno más del equipo. Y así me lo han hecho saber mis compañeros, el cuerpo técnico y cada uno de los que trabajan en el club. Soy uno de los que vino a mejorar el equipo, como Cauteruccio o Tití Rodríguez".

Consultado sobre el club Estudiantes dijo que: "Tiene mucho que ver con lo que me comentó Mariano (Andújar) y la Gata (Fernández). Me encontré un club con gente muy arraigada a lo que es estar acá adentro y comprometidos con ver al club bien y sobre todo muy respetuosa. Esos son puntos en común con mi personalidad de tratar de respetar la profesión. Es un muy buen punto de partida de que yo me pueda identificar con los valores del club"

