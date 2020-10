Orgullo: la Reina Isabel II distinguió a Marta Cohen, la médica de La Plata que trabaja en Inglaterra

En Gran Bretaña es tradición que para el cumpleaños de la Reina Isabel II se otorguen distinciones a ciudadanos que se han destacado en el campo de las obras comunitarias, voluntariado, ciencias, deportes y música entre otras disciplinas. Este año una de las distinguidas fue Marta Cohen, la médica recibida en la Universidad Nacional de La Plata.

"Me concede un OBE (Officer of the Order of the British Empire). La razón por la que e ingresado al prestigioso listado es por mi trabajo en pos de la investigación de la muerte súbita del lactante", aseguró en las últimas horas Cohen, quien durante la pandemia del coronavirus fue una de las profesionales que mejor explicó el desarrollo de la vacuna de la Universidad de Oxford.

"Si bien su incidencia ha disminuido significativamente en las últimas tres décadas, continúa siendo la primera causa de muerte en la primera infancia (12 meses de edad). Como parte de la investigación en la muerte súbita del lactante hablo mucho con papás luego de la pérdida del bebé", precisó.

En tanto, añadió: "El acompañarlos en este momento de dolor y el tratar de ayudarlos a encontrar respuestas que les ayuden a cicatrizar las heridas genera un torbellino de sensaciones. El progreso de la medicina ha logrado que encontremos la causa de muerte súbita en un 60% de los niños, pero aún debemos seguir trabajando para descubrir todas las causas y podamos prevenir esta tragedia".

En tanto, y en relación a las distinciones, explicó: "La Lista de Honor es inclusiva, y en el 2020 se conformó con el 49% de mujeres, expresando fehacientemente la diversidad multicultural del país, otorgó un 13% de las distinciones a minorías étnicas e incluyó un 6% de personas con discapacidad", y cerró: "La Reina Isabel hace entrega de las medallas en el Palacio de Buckingham, aunque esta vez no se sabe cómo será, dado el escenario de pandemia".

Marta Cohen es una médica recibida en La Plata, que trabaja desde hace 17 años en el Reino Unido. Nació en Trenque Lauquen y en 2003 viajó a Inglaterra tentada por una carta del entonces primer Ministro Tony Blair para unirse al Sistema Nacional de Salud Británico, además de desarrollar su carrera hospitalaria en el Hospital de Niños de Sheffield.