Se arma en "MasterChef Celebrity": Leticia Siciliani contra Vicky Xipolitakis 

Tras la primera semana de "MasterChef Celebrity" Leticia Siciliani se había mostrado muy segura frente al exigente jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui Hasta. Incluso se autodenominó como "la favorita" de los chef expertos del ciclo. Pero ahora parece que la cosa cambió.

Tras escuchar algunas devoluciones de esta semana, la hermana de Griselda llegó a otra conclusión bastante diferente y apuntó directamente a Vicky Xipolitakis y su relación con Martitegui: "Vicky es la preferida de Germán", disparó.

Y agregó: "No quiero seguir hablando del tema".

Por su parte, Vicky, destacó que "es muy duro para mí estar acá. Estoy en un año en el que estoy muy golpeada, pero por mi forma de ser siempre sigo con una sonrisa y para adelante. Siendo mamá, hoy poder hacer cositas para mí y que me estén saliendo un poquito bien, con tres monstruos, lo digo por lo profesionales que son, porque son todos lindos, eh, adelante mío que me feliciten, la verdad... que me recontra emociona", dijo la ex vedette entre lágrimas.