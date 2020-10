Sugestivos posteos y declaraciones: ¿La ex novia perdonó a Villa y Boca le levantó la sanción?

La presencia del colombiano Sebastian Villa desde el arranque fue la novedad en el amistoso que Boca perdió ayer 2 a 0 con Arsenal, partido disputado en el predio del club xeneize en Ezeiza. Esta fue la primera vez que el futbolista participa de un partido ante otro club desde que los dirigentes determinaran que no jugara hasta que la Justicia falle sobre la causa en su contra por violencia de genero, iniciada por su ex pareja Daniela Cortez.

Lo curioso fue el posteo que hoy realizó su ex pareja en la red social Instagram. “Lo que viví no se lo deseo a nadie pero al estar rodeada con la gente que amo y mi familia ha hecho que esas heridas sanen y la justicia ha hecho su trabajo, lo personal no tiene nada que ver con lo laboral”, escribió. Y Fernando Burlando, abogado de la mujer, agregó: “Daniela perdonó a Villa y sugirió que juegue”.

En los últimos días Atlético Mineiro ofreció a Boca 6 millones de dólares, libres de impuestos, por el 50 por ciento de la ficha del delantero.

La secretaría de fútbol del club, que dirige Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo, respondió con un pedido para saber quién tiene interés por el futbolista colombiano, si el presidente del club o el grupo inversor que maneja el departamento de fútbol. Es que la máxima autoridad del Mineiro, Sergio Sette Cámara, había declarado hace tres semana que su club no compraría un futbolista con problemas de violencia de género.

“Tenemos el profundo dolor de no usar a Sebastián, pero también somos consecuentes con nuestro club, la gente que nos rodea y aquel que puso un voto para que estemos hoy al frente de la institución", había declarado Riquelme antes de conocerse la segunda oferta del Mineiro y de que Villa sea utilizado en el amistoso.