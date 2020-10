Informe Tripero: Carbonero está "feliz y contento" por ser dirigido por Maradona

Gimnasia, en la previa de un nuevo amistoso (enfrenta esta tarde a Deportivo Riestra), presentó oficialmente a su flamante incorporación Johan Carbonero mediante una conferencia de prensa virtual. El media punta colombiano, que seguramente esta tarde jugará algunos minutos en el encuentro de pretemporada, habló de las expectativas que le genera su arribo al Lobo.

Carbonero contó que "las expectativas son muy altas. Es una muy buena oportunidad para mí. Nunca imaginé que me fuera a dirigir uno de los más grandes del mundo como es el profe Diego Armando (Maradona). Estoy muy feliz y contento". Respecto a la primera práctica que realizó hoy en Estancia Chica junto al plantel sostuvo: "Me sentí como en casa. Los compañeros y el cuerpo técnico me hicieron sentir muy bien. Hasta ahora de maravillas".

Ante la consulta de cómo vivió la larga espera para poder arribar a nuestra ciudad el colombiano manifestó que "estuve muy ansioso porque tenía muchos días parados y trabajando con un profesor de personal training. Esperaba los papeles y por el problema del Covid se hacía lento". Y a la hora de explicar cuáles son sus virtudes dijo: "Soy rápido, técnico, inteligente. Dios quiera que todas las expectativas que tengo las pueda explotar al servicio del club y vamos a hacer cosas importantes".

Cabe destacar que mañana a las 10 Gimnasia jugará con Racing en un partido de 90 minutos y también se espera que el colombiano sea de la partida.