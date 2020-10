Informe Pincha: Estudiantes se cansó de esperar a Tobio y le cierra la puerta

Parece que a Estudiantes no llegará un defensor central para esta temporada y Leansro Desábato deberá conformarse con lo que tiene. El Pincha esperaba una respuesta de Fernando Tobio para hoy a la mañana y no sucedió.

No hubo contacto ni del jugador ni de su representante por lo que no llegó la respuesta a la oferta que hizo la dirigencia albirroja y se había cerrado el pasado fin de semana. De esta forma, Estudiantes no esperará más por Tobio y ya quedó descartado tanto para la CD como para el cuerpo técnico.

De esta forma se cierra la posibilidad de la salida de Fuentes, porque si llegaba Tobio tenia chance de concretar su pase al Colo Colo chileno. Así quedarían sin efecto las negociaciones y todo indicaría que se quedaría con este plantel, más allá de que queda abierto unos días más el libro de pases.

Estudiantes no buscará más centrales y lo de Tobio es tema cerrado ya que su futuro no será Estudiantes.