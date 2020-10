El drama de la enfermera platense que se contagió coronavirus dos veces en cuatro meses

Graciela Videla es una enfermera platense que desarrolla sus trabajos en el hospital Gutiérrez de La Plata. En el mes de junio tuvo que ser internada por un severo cuadro provocado por ser positiva de coronavirus. Ahora, el virus volvió a declararse en su cuerpo y se encuentra internada en salas de cuidados intensivos de un sanatorio local.

Es uno de los pocos casos de platenses que vuelve a ser portador de este virus que todavía sigue siendo una incógnita hasta para los principales infectólogos. Hay otros casos de ciudadanos, pero de personal de la salud, de los primeros.

De acuerdo a lo que le manifestó a EL DIA el lunes empezó con síntomas, la hisoparon el miércoles y hoy le dieron el resultado positivo.

"Me está haciendo más daño que la otra vez. Tengo todos los síntomas y realmente me siento muy mal. Tengo miedo y mucha confusión", contó a través de un audio donde se escuchaba el ruido de la ventilación asistida a su alrededor.

El caso de Videla pone arriba de la mesa un debate que todavía hoy divide las aguas: ¿es posible que una persona pueda contagiarse dos veces en tan poco tiempo?

Ella, luego de recuperarse en el mes de agosto, en septiembre volvió a trabajar con la autorización de la ART y con todos los protocolos del caso. Estuvo en la primera línea de la batalla como en el inicio de la pandemia.

"El médico me dijo que no me volví a infectar sino que se reactivó el virus anterior", siguió con su relato desde una clínica privada en donde se encuentra actualmente. ¿Es posible?

Personal médico que fue consultado por este medio y aseguró que de ninguna manera se puede tratar de una reactivación sino que es un nuevo contagio, básicamente por el tiempo transcurrido.

De acuerdo a las nuevas normas del ministerio de Salud de la Nación, el alta médica ya no se realiza a través de dos hisopados negativos sino por los días que pasen a partir de que desaparezcan los síntomas.

El asunto pone en evidencia, además, la fragilidad del personal de la Salud, sin lugar a dudas los más castigados en esta pandemia. En las últimas horas la Ciudad despidió con profundo dolor a los profesionales Walter Chilón y Edgar Munguia López, trabajadores del Instituto del Dignóstico y el UPA 6 respectivamente. Además, en los últimos días el personal de la Salud de la Región se vio impactado por las muertes del médico generalista Jorge Benítez y del anestesiólogo Roberto Chan. Tamibén hubo fallecimientos en otros centros de la Ciudad como el hospital de Niños.

En la provincia de Buenos Aires se declararon 25.155 casos en los trabajadores de salud que se contagiaron del Covid-19 en la órbita pública ya sea provincial o la municipal, como así también trabajadores del sector privado. En porcentaje representa un 5 por ciento. Del total, 151 fallecieron. Más de un 60% son enfermeros.

En La Plata el porcentaje de personal de la salud contagiado corresponde al 11,8%. En total fueron 2.100 casos.