La Faraona: “Un chiste no me convierte en un pedófilo, me convierte en un pelotudo”

Al humorista Martín Cirio, más conocido como La Faraona, “le salió el tiro por la culata”, como enuncia el conocido dicho.

En el intento de exponer a El Dipy por “careta y doble moral”, recordando un tema del cantante en el que festeja que “se garcha a una nena de 15 años”, según el tuit del Instagramer, él mismo fue tildado de “pedófilo” por quien acusaba.

“El tema no es mío. El que escribió y es autor del tema es el dueño de la banda donde cantaba ese tema. El empuje. Año 2007. Era empleado y cantaba lo que me decían”, explicó Dipy.

Pero lo mejor llegaría después porque, acto seguido, y desde su arma mortal, Twitter, el cantante de cumbia arremetió punzante: “¿Vos sos el mismo que me tirás a mí con algo que no es de mi autoría pero no le decís nada a Yanina Latorre porque es tu amiguita?”, “¿O sos el mismo que hizo este video burlándose de una persona en la calle? ¿Vos sos la misma persona que sale fumando porro en las redes y decís que la gente de las provincias son todos pobres y te da asco? ¿Vos sos el mismo que no decís nada cuando Annuel canta ‘me pide leche’?”.

Luego, el cantante compartió un hilo en Twitter recordando numerosas frases de La Faraona, con el mensaje: “Cuida esa cola que hace mucho ruido... Lavala bien. Chau PEDÓFILO. Cierro hilo”.

Cuando los tuits que el “influencer” había publicado desde el año 2010 al 2015 comenzaron a circular gracias al recordatorio de El Dipy, en la red social del pajarito se instauró el hashtag #MartinCirioPedófilo.

“Hacemos pasar a los chicos al frente, los desnudamos y les escribimos el cuerpo. Auspicia fundación Padre Grassi (...) Holis, en 4 meses cuando esté en Tailandia fifándome niños de 3 años, seré Christina Aquilera (...) Mataría a mi madre a escopetazos en cámara mientras me violo a un pibe con tal de volverme viral”, fueron algunos de sus tuits que generaron tremendas repercusiones en la red social del pajarito.

Con el escándalo en aumento, y su nombre que no dejó de mencionarse ayer en la red social del pajarito, Cirio apeló a Instagram para hacer su descargo.

“Hoy cuando me levanté y vi todas las capturas, no me reconocí, ni siquiera puedo creer en cómo pensé que eso podía hacer reír. Por supuesto que lo escribí yo, me hago cargo. Pero un chiste no me convierte en un pedófilo, me convierte en un pelotudo, en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso en Twitter, que siempre fue la cloaca de internet, en donde se premia al más políticamente incorrecto”, comenzó.

Según dijo, en aquel entonces “tenía otra mentalidad”, hacía humor con temas que hoy no haría porque ha evolucionado y tiene “un listado de cosas enormes de las que me arrepiento”.

Además, hizo un mea culpa sobre cómo actuó con el Dipy en tanto aseguró que “levantó una nota” y, sin chequear, hizo lo mismo “que ahora me están haciendo a mí”. “Me la merezco, es un cachetazo fuertísimo, por el lugar en el que me pongo a juzgar al otro”, dijo y animó a los que lo acusan de pedófilo y de violador a que “hagan la denuncia, que abran una investigación. No van a encontrar nada. Esto fue un chiste, del más rancio, del más cancelador, pero fue sólo eso”.