Alex Caniggia menospreció a Oscar Mediavilla: "¿Cuáles son sus actividades habituales? Ser el marido de Patricia Sosa"

Alex Caniggia y Oscar Mediavilla se pelearon en la última gala del Cantando 2020 y luego la siguieron en las redes sociales. Mientras el productor musical pidió disculpas al público y lo trató de "maleducado", el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis redobló la apuesta: "El último hit que produjo fue hace más de 15 años".

Durante el programa, el jurado le dijo en relación a su compartamiento: “No te hace más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, ¿querés que te diga la verdad? Vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame”.

Luego de que terminó el programa, Mediavilla reflexionó sobre todo lo ocurrido con el joven y decidió hacer un mea culpa a través de su cuenta de Twitter, arrepentido por sus fuertes declaraciones: “Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me sacó de mi eje. Lo siento mucho”.

Alex Canigia, por su parte, estuvo lejos de intentar calmar los ánimos por las redes. “Me puse a buscar a este hombre mayor en Google a ver qué tan importante era, y me encontré que el último hit que produjo fue hace más de 15 años”, lanzó.

Además, compartió un polémico cuadro en el que comparaba la vida y el trabajo de Mediavilla con la suya: "¿Cuál es el apodo de Oscar? ‘El marido de Patricia Sosa’. ¿Cuál es el lugar de su residencia? ‘El Conurbano bonaerense’. ¿Cuáles fueron los hits que no tuvieran relación con Patricia Sosa? ‘Ninguno’. ¿Cuáles son sus actividades habituales? ‘Juzgar el trabajo de otros y ser el marido de Patricia Sosa’. ¿Cuál es su comida favorita? ‘El asado, que no come porque su mujer no lo deja, por ser vegetariana con ascendente en alienígena’”, lanzó.

De su lado, en tanto, escribió: "¿Cuál es el apodo de Alexander? “El emperador”. ¿Cuál es el lugar de su residencia? “Una mansión en Marbella, Europa”. ¿Cuáles son sus hits? “Siempre al top, Charlotte, Champagne, Choripan”. ¿Cuáles son sus actividades habituales? “Viajar por el mundo, ser la envidia de los barats”. ¿Cuál es su comida favorita? “Caviar”.