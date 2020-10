El mal momento de Valeria Aquino: está internada hace un mes por una operación que "salió mal"

La modelo Valeria Aquino admitió en las últimas horas que atraviesa una difícil situación en plena pandemia a raíz de una operación que "salió mal". Se trata de un seroma agravara una intervención de rutina.

Y por si fuera poco, indicó que también se ha visto afectada la salud de la hija que tiene con el Polaco, debido a que contagió covid-19 mientras se encontraba al cuidado de su padre.

"Alma está con su papá desde ese entonces, ya que dieron Covid Positivo claramente Alma no puede volver, pase el día de la madre sin ella y estoy bastante preocupada y angustiada. Estoy bastante preocupada de cómo se va a sentir, es algo que como mamá me angustió bastante", explicó Valeria desde la clínica consultada por Primicias Ya..

Aquino también reconoció las diferencias con Barby Silenzi, la mamá de la pequeña Abril con El Polaco: "Estoy dolida con la situación del cumpleaños de Alma. Se lo hizo por la cara a mi nena. En teoría ella se defiende culpándome de maltrato a mi cuando fui siempre yo la maltratada. Me encantaría que ellos tengan una relación buena donde hagan feliz a mi hija ambos. Eso lo deseo primero por mi bebé que es la que viaja cada 15 días a estar con el padre. Pero no es mejor caretearla para el público y que mejor les queda que meterme como culpable. Y decidí contarlo porque Alma sufre, con la intención de que se sepa y él resuelva como papá lo que le pasa a mi nena en su ausencia".

"Mi nena viene a mi casa llorando con 7 años a decirme que cuando yo la llamo por teléfono la señora pone cara de culo", explicó la modelo.

Valeria aclaró que ella no tiene problemas con Barby: "Soy cero conflictiva. Siempre traté de armonizar todo y callarme pero no puedo callarme esto. Alma directamente no quiere estar con ella. Por eso ahora cuando él va está la abuela con ella".

"Nunca tuve después de separarme intención de volver con el papá de Alma. Es algo que jamás se me cruzó por la cabeza. No me genera un deseo, es un hombre que jamás volvería a elegir más allá de tener a nuestra bebé. Para ser sincera no lo deseo a él como hombre. Y fue por mi que no estamos ni volvimos a estar. Que quede claro que él me ha enviado en varias oportunidades mensajes mientras su mujer dormía. Luego me atacan con que yo molesto a una familia. Si no estuve ni estoy es por que yo decidí no estar más con el. Otra mina como ex despechada según ella y mentirosa se hubiera vuelto a trenzar con él", cerró Aquino.