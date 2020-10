Jeff Bezos y la "clave del éxito" para contratar nuevos empleados en Amazon

Para Jeff Bezos, el fundador del gigante informático Amazon, una de las claves del éxito de la compañía radica en la contratación del personal, una instancia para la cual no sólo cuenta un buen curriculum vitae, las ganas de trabajar o la capacidad. Este magnate, uno de los más ricos del mundo con una fortuna que oscila en los 192.000 millones de dólares, traza en ese sentido tres puntos básicos con los que debería identificarse a todo empleado de Amazon. De hecho, él mismo se encargó de formalizar su estrategia ante los demás directivos en 1998 cuando la compañía, fundada tres años antes, contaba con unos 2000 empleados. En la actualidad la mega empresa emplea a unas 798 mil personas de todo el mundo.

Nicholas Lovejoy, el quinto empleado en ser contratado por Bezos, en 1995, reveló que "uno de sus lemas de Bezos era que cuando contratas a alguien, él o ella debían subir el estándar para la próxima contratación".

Lovejoy reveló que la admiración de la otra persona es uno de los tres pilares de la filosofía de reclutamiento de personal de Bezos. El magnate sostenía que "si piensas en las personas a las cuales has admirado a lo largo de tu vida, probablemente sean aquellas de las cuales has aprendido algo o a las cuales has tomado como ejemplo". Y agregaba que "en mi caso, siempre traté con mucho esfuerzo de trabajar sólo con personas a las cuales admiraba, y aliento a los que trabajan aquí a ser igual de demandantes con sus pares. La vida es demasiado corta para hacerlo de otra manera".

Otras de las "patas" que expuso Bezos en aquel documento apuntaba a subir la efectividad del grupo al cual se suma el flamante contratado. "El nivel debe seguir subiendo", versaba en torno al valor agregado que puede aportar cada empleado. Para el magnate "la contratación a largo plazo es un valor central que ha estado en Amazon desde sus inicios". "En ese punto cualquiera de nosotros debería poder mirar y decir, ‘el nivel ha subido mucho, cuánto me alegro de haber entrado aquí en su momento'", señala.

Y el tercer gran "requisito" son los talentos individuales, aún por más extravagante que sea. Al respecto contó una vez que "hay una persona aquí que es campeona nacional de deletreo (Spelling Bee). Sospecho que eso no la ayuda mucho en sus actividades diarias, pero hace que el trabajo de todos sean más divertido ya que ocasionalmente puedes lanzarle un rápido desafío: ‘¡deletrea onomatopeyas!’". "La razón por la cual quieres gente así es porque promueven el pensamiento innovador", explicó.