Frigerio: “No estoy viendo un gobierno que le encuentra la vuelta y se está encerrando sobre sí mismo”

“Lo que está viviendo la Argentina y lo que va a vivir en el corto plazo es algo muy difícil. Se está viendo una caída en el nivel de actividad que nunca se había visto. Pensemos que en el segundo trimestre de este año, la Argentina cayó lo que cayó durante todo el año 2001, que es lo que uno tiene en la memoria como la anterior gran crisis que sufrimos en nuestro país. No estoy viendo un gobierno que le encuentra la vuelta a esta situación. Estoy viendo un gobierno que se está encerrando sobre sí mismo”.

“Yo creo que la Argentina está viviendo momentos muy complejos. Esta es la peor crisis que ha tenido la sociedad en toda su historia y desde la política tenemos que ser muy responsables, prudentes, en momentos tan difíciles, de tanta incertidumbre, miedo y congoja en la mayoría de la sociedad”.

“Lo peor que puede hacer la política es agregar problemas a todos los problemas que ya vive la sociedad, que los vive desde antes, pero que los ha profundizado con la pandemia y el encierro. Creo que hay que llevar voz de moderación, de calma, de cuidado. Y esto no tiene por qué contraponerse con la defensa de los valores. De los que cada uno entiende que tiene que defender. En este caso, la propiedad privada”.

“Los problemas que tiene la Argentina son de una complejidad tal que es difícil que los resuelva, que es casi imposible a esta altura que los resuelva una sola facción política y hay que convocar a todo el pensamiento nacional a ver cómo resolvemos estos problemas que nos acompañan desde hace tanto tiempo, más de medio siglo”.

“Acá hay un problema que trasciende a la provincia de Entre Ríos que tiene que ver con el concepto de la propieded privada, que es un concepto claro en nuestra Constitución, la base de cualquier economía y de cualquier proceso de inversión que necesita la Argentina. Si la política duda y tiene mensajes contradictorios respecto de la defensa de la propiedad privada, entramos en un terreno muy complejo y no podemos permitir que la política tenga mensajes contradictorios respecto a la defensa de la propiedad privada”.

“Sin una defensa clara del derecho de la propiedad privada, la Argentina nunca va a tener un proceso de crecimiento y de generación de riqueza. Es algo que muy pocos países del mundo ponen en discusión. Si queremos discutir eso, cambiemos la Constitución, porque la Constitución es clarísima en cuanto a la defensa de la propiedad privada”.

“Creo que hemos probado muchas cosas. Hasta ahora no hemos podido traccionar todos para el mismo lado, sentarnos en una mesa a discutir en qué nos podemos poner de acuerdo. Hemos dedicado mucho tiempo a ver en qué nos diferenciamos. Y de nuevo, ninguno ha probado, cuando le tocó, tener la capacidad de resolver por si solo estos problemas que se vienen repitiendo desde hace tantas décadas. Creo que es hora de probar si nos juntamos, si realmente traccionamos todos para el mismo lado, si nos sentamos en una mesa a ver en qué nos podemos poner de acuerdo, creo que tenemos una posibilidad. Hasta ahora por lo menos no la hemos explorado. Lo otro en general lo hemos explorado todo y no ha salido bien”.