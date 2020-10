"Se corrió las bragas e hizo pis al lado mío": la insólita cita a ciegas de Boy Olmi con una famosa internacional

El actor Boy Olmi, quien actualmente está participando de "MasterChef Celebrity", fue uno de los invitados de "PH: Podemos Hablar" este fin de semana y contó una insólita cita a ciegas que tuvo en su juventud, con una figura de la cultura internacional, antes de conocer a Carola Reyna, con quien está casado hace 25 años.

Según detalló, la misma se dio en Madrid y en un momento donde él se había separado hace poco. “Era un momento de la movida madrileña explosiva, con los Almodóvar y todos en contacto. Porque, además, estábamos muy cerca todo ese grupo. Así que me la pasaba de Ibiza a Madrid, de Madrid a... ¡Divertido momento de la historia española! Y de la mía...”, inició su relato.

“Una amiga muy querida, con la que también había tenido una historia, me dijo: ‘Tenés que conocer a fulana esta noche’. Eran cosas muy abiertas en ese momento... Entonces dije: ‘Voy’. Y quedé en una cita con esa mujer, a la que no conocía y de la que no voy a dar demasiados detalles porque también es, por otros motivos, media pública, una personalidad de la cultura internacional...”, prosiguió.

Fue entonces, cuándo se metió de lleno en contar lo insólito de aquel encuentro: “Llegué a la cita buscando dónde estaba entre toda esa multitud, que en esa época sin barbijo podía haber en Madrid. Y me encontré con esta mujer misteriosísima que me encantó. Pero lo que me fascinó, que dio lugar a que funcionara el encuentro que después derivó en una especie de amistad amorosa durante algún tiempo, fue que nos acabábamos de conocer, nos acabábamos de sentar, y me dijo: ‘Espera un poco que me estoy meando’. Y fue y, en la escalerita del metro que estaba al lado de la multitud, se corrió las bragas y se puso a hacer pis al lado mío”.

Ante la consulta de cuál fue su reacción, dijo: “Yo dije: ‘¡Wow! Esto es para salir corriendo o quedar fascinado...’ Y quedé fascinado”, mientras que dio pistas de quien era esa mujer: "Una persona muy refinada". Si bien el conductor Andy Kusnetzoff intentó sacarle el nombre, Boy Olmi cerró: "Soy un caballero, hasta acá llegué".