"¿Qué hiciste además de destrozar toda la mesada?": el duro cruce entre Germán Martitegui y Fede Bal

En el programa de ayer de "MasterChef Cleebrity", donde Patricia Sosa quedó eliminada, se produjo un tenso cruce entre Federico Bal y el chef Germán Martitegui, uno de los tres jurados que tiene el concurso de Telefé. En total fueron tres los enfrentamientos y en los próximos envíos podrían repetirse.

El primero se dio mientras les daba instrucciones a los participantes nominados, Martitegui les preguntó si habían entendido las tareas que debían realizar. Todos respondieron al unísono “sí, chef”, excepto Fede, que le dijo “sí, señor”.

Al chef no le gustó en absoluto y preguntó quién fue. “¡Yo! Usted es un señor… Un señor chef”, le respondió el joven, muy educado y con una sonrisa en el rostro. En el backstage, Bal aseguró: “¿Lo tenés a Darth Vader, el de ‘Luke, I’m your father’? ¿Viste que respira así (imita su respiración)? Bueno, Martitegui viene y ya te hace así (vuelve a imitar su respiración). Entonces, decís: ‘¿Qué pasa, señor? Relájese, no estamos en La Guerra de las Galaxias”.

El segundo enfrentamiento se dio minutos más tarde, mientras Bal cocinaba. “¿Qué hiciste, además de destrozar toda la mesada?”, le preguntó, al observar el desorden en su lugar de trabajo. “Hay un desorden tremendo. Perdón, hice lo que pude”, se disculpó el hijo de Carmen Barbieri.

“’Hice lo que pude' no lo digas nunca más. Si esto es lo que podés…”, le recriminó Martitegui, algo que no le gustó para nada a Fede Bal: “No digo ‘hice lo que pude’, no digo ‘señor’. ¿Algo más?”.

El tercer y último enfrentamiento se dio cuando el jurado tuvo que hacerle la devolución de su plato: tempura de corvina con champiñones y mayonesa de palta, filet de corvina al horno acompañado de papas y vegetales, y corvina a la plancha con puré de papas.

Martitegui era el último que tenía que probarlo del jurado, no lo hizo. “¿No lo va a probar?”, le preguntó el participante, visiblemente enojado. “No, ya conozco el gusto de la papa”, le respondió, dando a entender que lo que presentó el joven no era un puré de papas, sino simplemente una papa pisada. “Pero le puse mucho amor”, le aseguró el actor. mientras que Martitegui le puso punto final al tema: “El amor no es un condimento”.