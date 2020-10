Así fue el regreso a clases de los primeros alumnos en la Provincia

Las clases comenzaron hoy sólo en el municipio de Alberti. Allí, una decena de alumnos, de primaria, se encontraron con sus maestros. Según se detalló, este lunes fueron cuatro los colegios que reabrieron sus aulas en la primera jornada.

El Gobierno bonaerense oficializó hoy la implementación del Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un Regreso Seguro a Clases Presenciales y unos 6.700 estudiantes de unos 15 municipios bonaerenses con baja circulación de coronavirus iniciarán esta semana la vuelta a las aulas.



Lo hizo a través de la Resolución 63 publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, donde se estableció que las actividades que podrán realizarse en cada distrito se determinarán de acuerdo con el resultado de la evaluación epidemiológica que realice el Ministerio de Salud bonaerense.



Fuentes del Poder Ejecutivo precisaron que las clases presenciales se reanudan progresivamente esta semana en 338 escuelas de los municipios de Adolfo Alsina, General Lavalle, Adolfo Gonzales Chaves, Daireaux, Salliqueló, Tres Lomas, Alberti, Guaminí, Monte, Puan, Florentino Ameghino, Monte Hermoso, 25 de Mayo, Carlos Tejedor y Lezama.



En tanto, desde el 2 de noviembre próximo podrían sumarse 357 establecimientos de otros 10 distritos.



Desde la administración bonaerense se aclaró que el regreso a clases será con grupos reducidos, estrictos protocolos y de manera progresiva.



De este modo, primero serán convocados quienes no sostuvieron un vínculo cotidiano con la escuela o tuvieron una baja o nula participación en las propuestas pedagógicas.



Dentro de este grupo, quienes estén cursando el último año de cada nivel tendrán clases presenciales tres veces por semana y los demás años, tendrán un encuentro presencial por semana.



De acuerdo con la medida oficializada hoy, la evaluación epidemiológica de los niveles de riesgo será realizada por el Ministerio de Salud tomando los casos registrados en el SISA y la ocupación de camas registrada en el Sistema de Gestión de Camas, con corte de fecha de datos los miércoles y será comunicada a Educación para su difusión a los distritos los viernes, para información de todos los establecimientos educativos.



El resultado que arroje la evaluación epidemiológica semanal podrá implicar la incorporación de nuevos distritos a la actividad de regreso seguro a la actividad presencial o la suspensión de las actividades educativas presenciales en un distrito cuando se modifique su clasificación y no alcance los indicadores requeridos para ello.



Podrá autorizarse la incorporación de nuevos grupos de estudiantes a las actividades presenciales, si la evaluación epidemiológica durante dos semanas consecutivas de los distritos donde se hubiese iniciado el dictado de clases presenciales arrojara un resultado positivo.



Además, se aprobaron las actividades que podrán realizarse de acuerdo al nivel de riesgo epidemiológico que revista cada distrito, así como el protocolo para la realización de actividades educativas no escolares presenciales.



Se trata de actividades educativas no escolares de recreación, artísticas, deportivas que pueden ser optativas para familias y estudiantes. Se pueden hacer en predios cerrados como clubes o centros de recreación.



Los colegios de gestión estatal y privada deberán presentar la planificación de las actividades socioeducativas para su aprobación ante las autoridades y en caso que la planificación suponga el uso de los establecimientos educativos o la simultaneidad de grupos en predios mayores a los 3.000 metros cuadrados la aprobación deberá ser realizada por el inspector jefe regional.



Una vez que un distrito haya sido clasificado como bajo riesgo, los equipos de conducción realizarán las actividades preparatorias para la vuelta segura a clases presenciales en un plazo de siete días hábiles.



"Las y los estudiantes retomarán progresivamente a las actividades presenciales a partir del 8o día hábil, siendo de aplicación para el inicio de la actividad presencial en las escuelas el modelo organizacional definido como Etapa I establecido en el Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales", dice la medida.



En forma quincenal y progresivamente podrán incorporarse nuevos grupos de estudiantes a la presencialidad.



A la vez, se estableció la continuidad en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación.