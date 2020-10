More bloqueó a Rial y a Romina y dice que ella “es peor que Agustina Kämpfer”

“Yo los bloqueé a los dos”, sentenció sin titubear Morena Rial, una abonada a los escándalos mediáticos.

La hija de Jorge, enarbolando la bandera de la sinceridad, reveló algunos episodios familiares íntimos que la llevaron a tomar la decisión de cortar la comunicación con su padre y con su esposa: Romina Pereiro.

En una entrevista que le brindó al Portal Ciudad Magazine, la joven de 21 años manifestó su fastidio y contradijo las declaraciones de la nutricionista, quien le había brindado una nota al mismo medio, decantando cualquier tipo de conflicto con su hijastra. Sus declaraciones no convencieron del todo a la propia More, que lanzó: “Mi papá cambio mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío (su otra hermana), Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo el recibir rechazo de tu propia familia, y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra”.

Tras la introducción, More detalló el episodio que la hizo enojar: “El día del cumpleaños de mi papá, Romina le hizo la vida imposible. No había subido posteos ni nada, suspendieron la juntada y todo. Con mi hermana le habíamos organizado algo en mi casa para que, por lo menos, mi papá pueda festejarlo un ratito con nosotras. Pero cuando terminó su capricho y decidió que su enojo terminó, ella organizo todo nuevamente y le subió su posteo como si fueran los más felices del mundo. Y nos volvieron a invitar aún teniendo nosotras todo organizado por otro lado”.

Para cerrar y que no queden ni un ápice de dudas sobre lo que piensa de la esposa de su padre, More hizo una comparación muy gráfica: “Romina es peor que Agustina Kämpfer, van cabeza a cabeza, pero Romina le gana. ¡Me cansé de callarme la boca! ¡Lo hice durante los últimos años!”.