Renunció Bartomeu, un enemigo íntimo de Messi

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y toda su junta directiva presentaron ayer su renuncia en bloque, por lo que el club quedó en manos de una junta gestora que convocará elecciones en los próximos tres meses.

La crisis generada por la convocatoria de la moción de censura, la tercera de la historia de la entidad blaugrana, y las diferencias de interpretación con la Generalitat (gobierno autonómo) de Cataluña sobre los plazos de la misma en plena pandemia han significado el punto detonante de la cuestión.

Bartomeu, directivo con Joan Laporta (2003-2005) y vicepresidente deportivo con Sandro Rosell (2010-2014), accedió al cargo en enero de 2014 como presidente interino tras la marcha de Rosell. En julio de 2015 fue elegido como presidente para un mandato que vencía a finales del próximo junio.

El ahora ex presidente brindó una conferencia sin preguntas en la comentó que la decisión se tomó “de manera serena y acordada” por todos los componentes y cargó contra el Gobierno de Cataluña por no haber ofrecido “cobertura legal” a la petición del club de realizar el referéndum en diferentes sedes, para lo cual había solicitado quince días de plazo.

“Les pedíamos (a la Generalitat) cobertura legal, la misma que pidieron ellos al gobierno central, pero han decidido no dar lo mismo que han pedido. Han optado por lavarse las manos en una situación que les resulta incómoda”, afirmó.

Bartomeu dijo que el Barcelona no podía convocar la moción de censura en estas circunstancias. “Teníamos que preservar la salud de todo el mundo y no podíamos situarnos en la tesitura entre la salud y una votación. Por eso no convocamos a los socios y dimitimos”, insistió el ex dirigente.

Además, aseguró que la directiva no renunció después del 2-8 ante el Bayern Múnich por sentido de responsabilidad. “Lo más fácil era dimitir, irse después de aquella dolorosa derrota, pero había que tomar decisiones y todo ello en medio de una crisis mundial sin precedentes. No podíamos dejar el club en manos de una gestora con competencias limitadas”, indicó.

“¿Quién hubiera contratado a un entrenador o fichado a jugadores o asegurado la continuidad de Messi? Como junta teníamos la obligación de hacerlo”, subrayó.

Bartomeu recordó que una dimisión anticipada hubiera provocado un vacío de poder en un tiempo en el que se tenían que tomar grandes decisiones.

“No queríamos huir pese al desgaste y se insinuó que teníamos cosas que ocultar y que teníamos miedo a avalar. Todo falso. Defendí que nuestra autocrítica nos hace más fuertes, pero lo que hemos vivido estos últimos meses pasa el límite. Se nos ha faltado al respeto, se nos ha amenazado, a mí, a mi familia y también a mis compañeros de junta”, concluyó antes de retirarse.