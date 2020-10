"Estados Unidos no tiene libertad de prensa", lanzó Donald Trump

Donald Trump volvió a criticar duramente a los medios de comunicación y a las empresas de tecnología por el manejo de las noticias. A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de los Estados Unidos habló que en su país no hay libertad de prensa.

"Estados Unidos no tiene libertad de prensa, tenemos Supresión de la historia o simplemente noticias falsas", lanzó en su primer mensaje en la red social del pajarito, y agregó: "Se ha aprendido mucho en las últimas dos semanas sobre lo corruptos que son nuestros medios, y ahora la gran tecnología, tal vez incluso peor".

Luego acusó a los medios y las empresas de tecnología (como Google y Twitter, por ejemplo) de no cubrir lo que describió como "corrupción de Biden", su rival en las elecciones presidenciales y quien lidera las encuestas realizadas hasta el momento.

Durante la audiencia del miércoles, los senadores republicanos condenaron airadamente la decisión de Twitter de eliminar enlaces a un controvertido artículo del periódico New York Post sobre presuntas irregularidades de Joe Biden y su hijo, Hunter.

El martes, un ex socio comercial de Hunter Biden le dijo a Fox News que se había reunido con Joe Biden dos veces, a pesar de las negativas anteriores del ex vicepresidente. No ha habido evidencia de que Biden haya hecho algo para beneficiar intencionalmente el negocio de su hijo en Ucrania o China.