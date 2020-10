El senegalés Sadio Mané, estrella del Liverpool, da positivo de coronavirus

El delantero senegalés Sadio Mané, una de las estrellas del Liverpool, vigente campeón de la Premier League, dio positivo de coronavirus según lo confimó hoy el club británico, y se encuentra aislado cumpliendo con la cuarentena.

Liverpool informó la situación del senegalés, de 28 años y confirmó que se unió como positivo en el plantel al hispano-brasileño Thiago Alcántara, recién llegado del Bayern Múnich alemán, cuyo caso fue revelado el martes último.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.