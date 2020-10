En Mar del Plata, los hoteles alojamiento se “rebelaron” y abrieron pese a la prohibición

En medio de una situación que los empresarios califican como “insostenible” desde el punto de vista económico, los hoteles alojamiento y albergues transitorios de Mar del Plata volvieron a abrir sus puertas ayer, pese a que la actividad no está permitida dentro de las disposiciones del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

La “rebelión de los albergues” fue anunciada por los propios dueños en avisos publicitarios y por redes sociales en los que explicaron que volverán a funcionar con “estrictos protocolos sanitarios”.

Lo cierto es que la de los hoteles alojamiento es uno de las ramas comerciales más golpeadas por las restricciones, ya que desde el 19 de marzo pasado permanecen cerrados, impedidos de trabajar.

El hotel “Jardines del Edén” fue uno de los que confirmó su apertura a partir de ayer y anunció que se implementarán “estrictos protocolos de seguridad e higiene”.

Los responsables del lugar aseguraron que se realizó una capacitación con todo el personal para aplicar un protocolo preventivo ante el COVID-19.

Entre las medidas a tomar está la movilidad de los trabajadores y en ese sentido confirmaron que únicamente podrán trasladarse en vehículos propios y en caso de que no posean, la empresa proveerá vehículos para el traslado del mismo. Los responsables del lugar sostienen que en el lugar “no existen espacios en común que potencien la posibilidad del contagio en cuestión”.

La decisión de los hoteleros marplatenses se da en medio de una movida lanzada en los últimos días por comerciantes de distintos rubros, entre ellos gastronómicos, de “La Feliz”, que vienen rebelándose abiertamente contra las restricciones impuestas por el ASPO.

La semana pasada, dueños de bares y restaurantes sacaron las mesas y atendieron en las calles, en una actividad que no está contemplada por el régimen de aperturas y ante la que la intendencia local, que comanda Guillermo Montenegro de Juntos por el Cambio, decidió no intervenir ni con infracciones ni con clausuras.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata vienen pidiendo al Concejo Deliberante la aprobación de los proyectos que permitirían reabrir la gastronomía al aire libre en la ciudad, que atraviesa la fase 3 de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Desde el Municipio aseguraron que “comprenden” la decisión y descartaron que se apliquen sanciones que violen el derecho a huelga. Distintos funcionarios coinciden en que estas manifestaciones no responden a una “protesta de los sectores contra la política” sino a una necesidad económica.

“Dejen de habilitar”

Ayer, en ese marco, la ministra de Gobierno bonaerense envió un mensaje a los intendentes y pidió que dejen de habilitar actividades que no están autorizadas por la Provincia.

“El intendente de Tandil que hace poco tuvo un contrapunto porque el quería abrir a su modo (...) en el día de ayer me dicen que en el hospital Santa Marina tenía las camas agotada, en el caso de Pinamar, lo mismo. Hacemos una apelación constante con el control de la Provincia a que cada municipio tenga la certeza de cómo está circulando el virus y que por favor no siga habilitando actividades que la Provincia no aprobó”, dijo García.