Tras casi 200 días encerrada, Mirtha Legrand salió a la calle: ¿qué fue a hacer?

Sabiendo que está dentro de los grupos de riesgo por su edad en la pandemia del COVID-19, Mirtha Legrand decidió aislarse por completo en su casa desde antes de que Alberto Fernández comunique el inicio de la cuarentena el 20 de marzo. Pero en los últimos días, y tras medio año de encierro, la diva de los almuerzos salió de su hogar por primera vez.

"Fui al dentista y al oculista. Fue una sensación muy rara salir de casa después de tantos meses. Mientras iba en el auto me llamó la atención la cantidad de gente con barbijo: el uso es total, también en los jóvenes”, le contó Mirtha al portal Teleshow.

Por otro lado, contó cómo reaccionaron las personas que la vieron. "Cuando bajé del auto la gente me miraba. Con el tapabocas puesto la gente dudaba si era yo o no, pero era solo por un instante; enseguida reaccionaban y me reconocían. Mis ojos son identificables, es lo que más conoce el público de mí. Tantos años viéndolos, no hay barbijo que pueda con ellos”, precisó.

Si bien su nieta Juana Viale se está haciendo cargo de sus dos programas ("La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand"), en El Trece se especula con la posibilidad de su regreso a la pantalla en octubre en marco del cumpleaños 60 del canal.

Adrián Suar, encargado de la programación, le encantaría que Chiquita se pusiera al frente de una cena o algún almuerzo a modo de festejo. Todavía no hay confirmado, y mucho dependerá de las ganas de Mirtha Legrand de salir de su casa y estar varias horas fuera de ella para hacer el programa.