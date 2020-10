Su papá agoniza, viajó 1.200 kilómetros para despedirse y ni siquiera le dejaron un chau, con la mano

"¿Y para qué se vinieron desde allá?", fue la pregunta que más la desgarró, por el desparpajo y la soberbia con la que la hicieron.

"Para verlo, porque está agonizando", contestó Sandra Guzmán, una docente platense que vive horas de angustia y dolor después de haber viajado 1.200 kilómetros de ida y otros 1.200 para regresar a la ciudad sin haber podido despedirse de su padre, Raquel Arcángel Guzmán, un hombre de 84 años cuya salud se ha quebrado y según el informe médico tiene poco tiempo de vida.

La historia es dolorosa y tiene matices que indignan porque en medio aparece una burocracia que no se pone de acuerdo, que no es coherente a la hora de pedir requisitos y no admite ninguna otra razón que lo que marca "el protocolo".

Sandra es profesora de Educación Física y enterada sobre la delicada salud de su padre, decidió viajar a Santiago del Estero a un pequeño pueblo que se llama Ojo de Agua, a 200 kilómetros de la capital santiagueña, para verlo por última vez.

La acompañaron su hermana Azucena, que también vive en La Plata y su cuñado. El viaje en automóvil demandó varias horas pero antes, los tres viajeros consultaron la página oficial del gobierno nacional y anotaron los requisitos indicados. El más importante fue hacerse un hisopado en el Instituto Médico Platense. Con el trámite listo, libres de cualquier sospecha de ser portadores de Covid, a las 5 de la madrugada emprendieron el viaje.

A solamente 11 kilómetros del destino, un control policial y sanitario los detuvo.

"Estos test no tienen validez", le dijeron sin más explicaciones.

Lo que siguió fueron cinco horas de espera y de ruegos en medio de la ruta hasta que desde un "Comité de Evaluación" les dijeron que podían seguir. La idea era llegar hasta el pequeño hospital de Ojo de Agua donde don Raquel Arcángel Guzmán quedó internado desde que por un accidente doméstico se quebró la cadera y sin poder recuperarse su estado de salud empeoró tanto que, según cuenta Sandra, "ya no hay nada que hacer".

Pero cuando estaba a pocos metros de poder ver a su padre, una médica que se presentó como la persona que atendía el caso de Don Raquel y que además tenía injerencia en las decisiones sanitarias en el pueblo, le dijo que no.

"Dijo que ella estaba al tanto del caso desde que nosotros habíamos sido detenidos en la ruta, en esas cinco hora que pasamos ahí y que ella llamó por teléfono para decir que no, que no nos dejaran pasar y que no entendía qué hacíamos ahí", contó Sandra con una tristeza imposible de disimular.

"Le pedimos que nos dejara saludarlo de lejos, despedirme de él así aunque más no fuese. Pero siguió diciendo que no, que para ella esos test que nos hicimos en La Plata no tenían ninguna validez", contó Sandra a ELDIA.COM.

Desolada, con el dolor de verse destratada por una profesional que hasta le advirtió que ni siquiera podía quedarse en el pueblo, Sandra y su hermana emprendieron el regreso.

La situación ni siquiera cambió cuando su padre fue trasladado del hospital a su casa, una vivienda bien de campo, en una zona alejada, sin vecinos y donde ahora lo atienden los otros dos hermanos de Sandra que viven allá: Mario y Silvia.

"Que nos teníamos que ir del pueblo, nos dijo".

Dolor y maltrato. Y los avatares de un viaje tortuoso sin lugares donde parar a hacer noche, porque están cerrados como las estaciones de servicio en las que trataron de refrescarse y descansar un poco antes de pegar la vuelta sobre esos 1.200 kilómetros.

Pero ninguna contingencia podrá superar el dolor mayor que en estas horas le cala el alma.

Que ni siquiera la dejaron decirle chau a su papá, con la mano aunque sea, desde lejos.