"Pareciera que hay gente del banco metida en esto": la sospecha de otro ciber estafado

"Gracias a usted por ser un pilar más de nuestro banco", dice el mensaje de whatsapp que le enviaron a Eduardo Pavón (40), un docente de Ensenada al que le vaciaron las cuentas, lo despojaron de sus ahorros y lo dejaron encerrado en una deuda por 400 mil pesos a partir de un préstamo que no solicitó y que además encierra una verdadera ironía. Es que días antes a haber sido ciber estafado, Eduardo trató de sacar un préstamo por 200 mil pesos y le dijeron que no. Pero al ciber estafador le dieron el doble en cuestión de segundos.

El de Eduardo es un nuevo caso de ciber estafas con sistemas Home Banking y por las características que surgen del relato, la víctima no duda en suponer que "pareciera que hay gente del banco metida en esto". Y lo dice a partir de una cuestión que no cierra: el esrafador que lo contactó sabía su nombre de usuario, un dato que no aparece en la página del banco hasta que el titular de la cuenta no lo escribe, para luego poner la clave.

"Todo empezó después que solicité un turno para ser atendido en la sucursal de acá de Ensenada del Banco Provincia. Al rato me enviaron un mensaje de whatsapp en el que confié porque además de tener los logos del banco me decían mi nombre de usuario. Incluso me mandaron un video instructivo para ir a un cajero y revalidar los datos de mi cuenta", contó Eduardo a EL DIA.COM.

"Insisto: no desconfié porque me dijeron vos sos el usario tal, y pensé que ese dato solo podía tenerlo el banco", agregó.

Lo que siguió es casi cortado y pegado de otras historias como la de Eduardo y que siguen sin resolverse.

Fue a un cajero, tramitó nuevas claves y las pasó al supuesto empleado del Bapro que hasta se permitió devolver la gentileza del agradecimiento de Eduardo por la diligencia demostrada por el falso empleado: "Gracias a usted por ser un pilar más de nuestro banco", le escribieron.

Eduardo tenía en la cuenta alrededor de 16 mil pesos de los que sólo dejaron 14 pesos. Pero lo peor vendría después cuando vía e-mail el banco le informó que ese crédito que días antes le habían negado, según contó el damnificado, ahora se lo habían otorgado en cuestión de segundos y se lo habían duplicado porque de los 200 mil pesos originales que el cliente había pedido, se lo llevaban a 440 mil pesos.

Las malas noticias no terminarían ahí: empezaron a llegarle otras notificaciones del banco contándole que en 20 minutos se habían hecho 19 tranferencias a diferentes cuentas, por valores de entre 14 mil y 25 mil pesos hasta vaciar los 440 mil del préstamo concedido.

"Las transferencias se hicieron el 2 de octubre, al otro día, entre las 17.29 y las 17.49 horas".

Para Eduardo no hay otra explicación posible que la supuesta acción de "gente del banco" e insiste en que el estafador sabía su número de usuario poco después de que él ingresó a la página del Bapro a pedir un turno para ser atendido en la sucursal de Ensenada.

¿Entró a una página espejo?. El damnificado dice que ingresó al ciber lugar a donde siempre lo hacía.

En la policía le tomaron la denuncia y en el banco sólo le dieron la esperanza de poder recuperar los 16 mil pesos que tenía en la cuenta. Pero no le dieron datos certeros sobre qué pasará con el casi medio millón de pesos que le dieron de préstamo y que ya está en manos de los estafadores.