En las ramblas de La Plata crecen los “picados” y también las quejas de muchos vecinos

Los partidos de fútbol en las ramblas se multiplican con el correr de los días. Sin tapabocas, gente de todas las edades, copa los espacios verdes de la avenida Círcunvalación. También lo hacen en algunos predios a cielo abierto y genera la inquietud y crítica de distintos vecinos que aseguran cumplir con el aislamiento.

Ayer en la rambla de 31 entre 58 y 59 se reunió una importante cantidad de gente entre los equipos que jugaron en el espacio que está en las inmediaciones del reservorio y los que fueron a ver los partidos.

Los “picaditos” de fútbol no frenan, en el casco urbano y la periferia, en los parques y plazas, en las ramblas, a pesar de que no están autorizados.. Quienes el sábado pasaron por la zona de la avenida 72, de 1 a 25 aseguraron que vieron mucha gente jugando al fútbol en los sectores donde hay suficiente espacio para hacer rodar la número 5. Una situación similar se pudo ver sobre 31 y sobre 32.

Ayer, una vecina de 31 entre 58 y 59 habló con este diario para plantear la situación que vio durante la tarde, aún bajo la llovizna de las primeras horas de la tarde del domingo.

Según las quejas de los vecinos de distintos barrios, la mayoría coincide en resaltar que esas actividades se realizan sin medidas sanitarias recomendadas para evitar la propagación del coronavirus.

DUEÑOS DE CANCHAS DE FúTBOL 5 EN ESPERA

En el medio, los propietarios de canchas de fútbol 5 aguardan la reapertura con claros gestos de preocupación y desesperación por la falta de ingresos en más de medio año que se llevó el aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Según un relevamiento en La Plata hay unas 100 canchas de las cuales dependen más de 200 familias directamente, sin contar los que tienen ingresos de los torneos, como árbitros o planilleros. O los que tienen concesiones de buffet, por citar sólo algunos casos. Son más de 300 familias las que están vinculadas a esta industria y aguardan ansiosamente que se les conceda el permiso para volver a trabajar.

Por eso un grupo de propietarios de estos predios armó un protocolo para presentar ante la municipalidad platense, con la idea de que se eleve a las autoridades correspondientes para que puedan recibir el permiso para reabrir.

Apuntaron propietarios de predios de canchas de fútbol 5, los alquileres salen arriba de los 70 mil pesos, sumados a los servicios e impuestos que siguen llegando para una actividad que bajó las persianas en marzo pasado.

En el protocolo que se conoció, entre otras cosas, se resalta que no es necesaria utilizar transporte público para trasladar a los jugadores, que las canchas se van a alquilar por espacio de 50 minutos para que no se crucen los jugadores de un turno con el otro, que no funcionarán ni vestuarios ni mucho menos buffet.

Además, se prohibirá el ingreso a personas mayores de 65 años, y se les pedirá un apto médico para descartar enfermedades congénitas. Y cada predio se comprometerá a llevar el control de las personas que jueguen en el caso que se active algún caso positivo. La cancha, los arcos y las pelotas serán desinfectados luego de cada partido.