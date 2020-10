Dramático relato de una mujer que denuncia que PAMI abandonó a su mamá: "Se moría, la cargué en un remís"

Una mujer denuncia que tuvo a su mamá muy mal de salud y que el PAMI no le brindó la atención correspondiente. Gloria Noemí Orellana contó con detalles el dramático momento que vivió junto a su madre.

"El miércoles 30 de septiembre mi madre, que tiene 90 años, estaba muy descompuesta con vómitos, mucho dolor abdominal y en parte de su vientre. Se doblaba de dolor", relató la mujer a ELDIA.COM

"Al día siguiente, yo había ido a hacer un trámite y cuando volví a mi casa me cuenta mi hermano que mi madre seguía peor, deshidratada y no podía tomar ni agua porque seguía con vómitos. Ahí mi hermano llamó al 107 y le contestaron que no podían ir porque estaban para auxiliar gente de accidentes y no tenían ambulancia", describió.

"Mi mamá tiene PAMI entonces llamo al 138 y 139 y le explico la situación. Y era como que no les importó la urgencia, me preguntaban si la paciente tenía alguna discapacidad. Le dije que no y me contesto no, no le vamos a mandar la ambulancia porque no tiene discapacidad. Esto yo lo veo como un abandono de persona ya que le negaron la atención a una afiliada al PAMI"

¿Qué hay que hacer con esa gente inhumana que no quieren auxiliar una anciana, estoy con mucha bronca e indignada, esa mutual es una porquería porque es como me quisieron decir que deje morir a mi madre porque es vieja, no tienen códigos ni valoran la vida al prójimo. De esa manera tratan a los abuelos muy mal y los tiran en las clínicas como si fueran desechable, los abuelos son muy vulnerables", describe con muchísima bronca.

Sobre la decisión que tomó, contó que "llorando me cargue a mi mamá en un remis y la lleve al hospital San Martín, ahí me la atendieron enseguida y hasta hicieron una prioridad con ella y eso que había muchos pacientes para ser atendidos por guardia y yo le implore a la médica clínica que haga una prioridad. Lo hice porque mi madre se veía muy mal y con presión alta".

Detalló que "le pusieron un suero con un calmante y otro para los vómitos. Le sacaron sangre, le hicieron estudios, placas y tomografía. Posteriomente pasó a manos de cirugía, cuando vieron los estudios por imagen, descubrieron que ella tiene una eventración en su vientre y no es de ahora, es de una operación de peritonitis de hace años y nunca se quiso hacer ver. El problema y los dolores eran de esa parte de su cuerpo, la internaron en sala de cirugía ya que estaba muy deshidratada".

"Yo como hija denuncio al PAMI por abandono de persona, en un caso así tendrían que haber mandado la ambulancia, pero se negaron. Si no la auxilio yo se moría en su casa gracias a diós llegamos a tiempo", finalizó.