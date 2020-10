Murió Clark Middleton, actor de ‘The Blacklist’ y ‘Twin Peaks’

El actor, director y productor Clark Middleton falleció a los 63 años tras haber contraído el virus del Nilo Occidental, una enfermedad que produce encefalitis en equinos y también humanos, y que se propaga de un ave a otra a través de mosquitos infectados. Si los mosquitos infectados con el virus pican a los caballos o a los humanos, el animal o la persona pueden enfermarse.

La encargada de dar a conocer la noticia fue su esposa Elissa el lunes en publicaciones en las redes sociales. "Gracias por su amor y apoyo a mi señor", dijo Elissa Middleton en Twitter al tiempo que sostuvo que “No puedo contar la cantidad de veces que dijo ‘Dale al mundo lo mejor y lo mejor volverá a ti’, citando a su padre Mel. ¡Y lo decía en serio! Está en la luz, feliz y libre, y envía amor".

Hi. Elissa here, Clark's wife. Thank you for your love and support for My Mister. I cannot count the number of times he said "Give the world your best and the best will come back to you," quoting his father Mel. And he meant it! He is in the light, happy and free, and sends love