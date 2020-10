En la Legislatura, diputados de Cambiemos piden cambiar la ley para incorporar las Taser

Diputados bonaerenses del PRO presentaron un proyecto de ley para incorporar el uso de pistolas Taser en la legislación de la Provincia.

“Buscamos dar previsibilidad y cuidar la vida del policía ante la posible utilización de este tipo de armas”, señalaron desde el espacio.

Los principios y procedimientos básicos de actuación de la fuerza bonaerense se enmarcan en la ley 13.482, que ahora se pide reformar. En el artículo 13, se establece el tipo de conducta que deberá tener un efectivo frente a determinadas situaciones. Y en ese marco, se incorpora la posibilidad de que utilicen "armas electrónicas".

"El objetivo de esto es extender su uso a gran parte de la fuerza y también que sirva como respaldo legal", dijeron cerca del bloque opositor.

La iniciativa es del diputado Matías Ranzini (hombre cercano al ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo), la platense Carolina Píparo, Sergio Siciliano y María Eugenia Brizzi.

Y se presenta en medio de la polémica por el uso de pistolas Taser luego de la muerte del oficial de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, asesinado por un hombre con problemas psiquiátricos que lo atacó a cuchilladas en el barrio porteño de Recoleta.

En las últimas horas, el intendente Julio Garro, igual que otros de sus pares de Juntos por el Cambio, adelantó que buscará que las pistolas electrónicas sean utilizadas por fuerzas de seguridad en La Plata y que enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante. En ese grupo está, además, Néstor Grindetti, de Lanús, Jorge Macri, de Vicente López, y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero.

Pero para el ministro de Salud Sergio Berni, si los municipios opositores compran pistolas Taser será "para que las usen los funcionarios, porque la Policía Local no podrá hacerlo".

“Lanús no tiene Policía; si quieren comprar las pistolas, las pueden comprar, pero las van a usar entre los funcionarios. La Policía local es parte de la Bonaerense”, aseguró.

El funcionario aseguró estar sorprendido por la decisión de los intendentes y se preguntó si era ignorancia o demagogia, cuando “un Secretario de Seguridad dice ‘nosotros los metemos presos’ como si tuvieran su propia policía; o decir ‘voy a comprar pistolas Taser para mi policía’; y la verdad es que la policía es bonaerense y responde a la conducción de la provincia de Buenos Aires”.

"NO HACE FALTA UNA LEY"

En tanto, desde la Legislatura bonaerense surgieron voces críticas a la propuesta de modificar la legislación para incorporar el uso de las Taser, como proponen los diputados del PRO.

"Para el uso de estas armas no es necesaria una ley", dijeron desde la bancada 17 de noviembre, que integran Mario Giacobbe y Mario Britos.

"Apoyamos el uso de pistolas taser por parte de la policía. Siempre es mejor el uso de un arma no letal para reducir a un delincuente que lamentar la pérdida de vidas. Pero los Municipios no pueden determinar esto, no tienen fuerzas policiales propias, ni mando sobre la policía bonaerense", agregaron.



En ese marco, dijeron que no es necesario reformar ninguna ley. "Es absurdo, que tenga que haber una ley por cada arma que usa cada fuerza de seguridad. No es un tema que deba politizarse", señalaron.