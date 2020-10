Berni criticó a Garro y a los intendentes de la oposición que anunciaron la compra de pistolas Taser

Después que un grupo de intendentes de Juntos por el Cambio anunciara que compraría pistolas Taser para los agentes de seguridad municipales, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió a cuestionarlos fuertemente diciendo que no son ellos los que definen la política en materia de seguridad de la Provincia.

"Si quieren comprar las pistolas, las pueden comprar, pero las van a usar entre los funcionarios. La Policía Local es de la Bonaerense", afirmó Berni esta mañana, molesto ante el anuncio casi en conjunto que hicieron los intendentes de La Plata, Julio Garro, de Lanús, Darío Grindetti, de Vicente López, Jorge Macri, y de Tres de Febrero, Jorge Valenzuela.

"Acá el que conduce la Policía bonaerense y desarrolla el plan de seguridad es el ministro de Seguridad de la Provincia, no el municipio", remarcó el funcionario, ferviente defensor de las pistolas Taser que lo ha llevado a confrontar con su par de Nación, Sabina Frederic, a quien le reclama la entrega de ese tipo de armamento comprado durante la el gobierno de Mauricio Macri.

La reacción de Berni se dio después de escuchar al responsable de seguridad de la Municipalidad de Lanús refiriéndose a la intención de adquirir ese tipo de armamento, en medio de un fuerte debate en torno a la creciente inseguridad que se registra en territorio bonaerense.

En ese marco, el ministro se comunicó con la radio donde habían entrevistado al funcionario municipal y se lo escuchó notoriamente molesto ante esta iniciativa de los intendentes de la oposición ya que según dijo los municipios no tienen bajo su responsabilidad el control de las policías locales sino que responden a la Bonaerense.

"Tenemos que dejar de hacer un poco de demagogia y comenzar a pensar en un plan integral de seguridad y cómo aplicarlo", retrucó Berni, agregando que los intendentes "pueden comprar las pistolas que quieran, pero no sé con quién las van a usar". "Es una falta de respeto que se hable de las policías locales porque cuando las policías locales cometen errores no se hacen cargo. Ellos (por los municipios) no detienen a nadie, quien detiene y quien trabaja es la Policía bonaerense, que la conduzco yo", afirmó.

Además de reiterar que los intendentes "se apropian de las policías locales como si fueran suya, pero cuando generan líos la desconocen", Berni, fiel a su perfil polémico, pidió "dejar de ver las encuestas para saber qué tenemos que decir a la mañana. No podemos ver las encuestas y decir queremos las Taser. Hay que tener un baño de razonabilidad y comenzar a pensar políticas de seguridad a largo plazo".