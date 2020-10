"Son inoperantes": una nueva denuncia contra las médicas que no dejaron a la docente platense despedir a su padre

Magali Vivas vive en Córdoba y no dudó en contactarse con EL DÍA cuando vio la nota sobre Sandra Guzmán, la docente platense a la que no la dejaron despedirse ni de lejos de su padre -falleció en la jornada de hoy- en la localidad santiagueña Villa Ojo de Agua. Es que ella también tuvo un problema con el mismo hospital que le costó la vida a su papá, Héctor Vivas.

"Mi padre vivía en Ojo de Agua y estuvo internado en ese mismo hospital donde estaba Don Raquel Arcángel Guzmán, ya que es el único que hay. Estas mismas médicas inoperantes, Patricia Niffeler y Antonella Teleña, son las que lo atendieron y no lo dejaban salir de ahí", comenzó relatando Vivas en diálogo con este medio.

"Mi papá vivía en Ojo de Agua pero tenía domicilio en Córdoba y PAMI también. Ellas no lo dejaban salir y no querían hacer informe ni traslado. Mientras tanto, desde PAMI de Córdoba me decían que no debía estar allá y me estaban gestionando todo el trámite para el viaje, pero ellas no querían firmar ni hacer nada", prosiguió.

Ante la consulta de cuál fue el problema de salud que tuvo su padre, el cuál desencadenó su muerte, detalló: "Una infección en el pie se lo comió. Lo demoraron allá al 'divino vicio'. Le agarró una infección generalizada en todo el cuerpo".

Si bien finalmente las profesionales dieron el visto bueno para el traslado hacia la ciudad de Córdoba, Vivas aseguró que fue tarde. "Mi padre llegó a Córdoba en las últimas, lo entregaron cuando estaba grave. Llegó y falleció. Ellas lo dejaron morir. Todo por la inoperancia, irresponsabilidad y falta de empatía y humanidad", dijo en una charla que mantuvo con EL DÍA esta tarde.

Toda esta situación, relató, le generó un impacto negativo en su salud que le impidió denunciar lo ocurrido rápidamente. "Me demoré un tiempo en contarlo porque me agarró una parálisis facial por todo esto que fue sorpresivo", afirmó.

"A raíz de lo que pasó con la familia Guzmán me atrevo también a hacer la denuncia pública. Y también estuve en PAMI para realizar la denuncia penal contra las dos médicas", precisó Vivas, además de contar que en Ojo de Agua la nota publicada por EL DÍA sobre el caso de la docente Guzmán se viene difundiendo entre los vecinos en las últimas horas.