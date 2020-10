La indignación de Migue Granados por el precio en dólares de una casa para veranear

El comediante y conductor radial Migue Granados se mostró muy enojado luego de que le revelaran el valor en dólares el alquiler de una quinta a la que acude junto a su familia todos los años. "Siempre la misma, porque queremos mucho esa casa", explicó el conductor de Últimos cartuchos, ciclo radial que se transmite por Vorterix

En sus redes hizo un contundente descargo por el exorbitante presupuesto que le pasaron los propietarios: 9000 dólares al mes. "¡No entiendo!", sostuvo. "Excepto que a mi jermu la despierte Nacho Viale o a mi hija Topa, o que haya un Starbucks en el living de la casa".

La crítica de Migue Granados por el precio de los alquileres pic.twitter.com/vJokY6J5gN — ALERTA 140 (@Alerta140) October 7, 2020

"Decime. Tal vez yo no entienda, tal vez yo sea un ingenuo o un incrédulo. ¿Pero 9000 dólares? No sé", añadió." Aprovéchense de cualquiera, pero con el Tanito no. Si tuviera esa plata para alquilar todo el verano, me haría una casa en el mismo country".