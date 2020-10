Se reúne el Consejo Federal de Educación para definir el regreso de alumnos a clases

El Consejo Federal de Educación que integran los 24 ministros de todo el país se volverá a reunir esta tarde para analizar el regreso a las actividades educativas no escolares para alumnos y alumnas que concluyan el nivel primario o secundario, o para los estudiantes que hayan perdido vínculo con la escuela durante los meses de suspensión de clases presenciales por la pandemia de coronavirus.



La reunión, que se realizará de manera virtual, está prevista para las 16:30, según informaron fuentes oficiales.



Los ministros de Educación debatirán acerca de las nuevas guías epidemiológicas que utilizarán las provincias de acuerdo a la situación del coronavirus en el distrito, aunque la decisión final sobre la vuelta a clases presenciales la tomará cada gobernador, indicaron voceros de la cartera educativa nacional.



Ese índice epidemiológico considera un alcance alto, otro moderado y uno bajo de circulación del virus, lo que permitirá o no abrir las escuelas específicamente para un grupo determinado de alumnos.



Se trata de un universo de alumnos que incluye sólo a los que habitan grandes urbes con más de 500.000 habitantes.



Si se clasifica a una provincia con riesgo alto no se autorizaría la vuelta a clases presenciales; en el caso de riesgo medio sólo se podría regresar en algunas escuelas y cuando el riesgo sea bajo habrá una vuelta progresiva a las aulas, detallaron las fuentes.



Los ministros llegarán a esta reunión luego de dos encuentros consecutivos convocados para trabajar sobre el mismo tema, el primero de ellos desarrollado el martes último, oportunidad en la que se dio inicio al análisis de la situación de los distintos distritos, a la luz de una guía basada en índices epidemiológicos por el Ministerio de Salud de la Nación.



En tanto, ayer ,los equipos de salud de las provincias mantuvieron un encuentro virtual con el de Nación para "analizar las variables existentes en cada jurisdicción en torno a la aplicación de estos índices para saber que elementos tomar que se adecuen a sus realidades", indicaron los voceros.



Fuentes del Ministerio de Salud dijeron a Télam que, en la reunión con los equipos de las jurisdicciones, se buscó establecer una "radiografía completa de cada provincia" en la que se incluyó un cuestionario con detalles cualitativos y cuantitativos sobre la eventual respuesta ante un brote de coronavirus.

LUEGO SE SUMAN LOS GREMIOS

Los gremios docentes fueron convocados sumarse esta tarde a un tramo de la reunión del Consejo Federal de Educación para discutir sobre el retorno a las clases presenciales, según anunció hoy la secretaria general de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso.



Luego, el titular de Suteba, Roberto Baradel, precisó que la convocatoria a los gremios fue para las 18, con lo cual se sumarán al debate una vez iniciadas las conversaciones entre el ministro Trotta y los titulares de las carteras educativas provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.



"El reclamo de Ctera sigue siendo más presupuesto para educación, conectividad para todos los chicos y chicas, más dispositivos y fundamentalmente, cuidar la salud de todos y todas", sostuvo Alesso.



En este sentido, aseveró que "se ha vuelto a instalar el tema de la vuelta a clases y es un debate que venimos discutiendo desde principio de año: nada reemplaza la presencia del maestro en el aula, pero en este contexto tan grave que está viviendo el mundo, hemos hecho un gran esfuerzo para estar de distintas maneras".



Por su parte, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel -que también participó de la charla virtual- cuestionó "la disputa mediática que se da en un bloque de poder en Argentina", al sostener que es la intención del Gobierno de la Ciudad de volver a la presencialidad la que motivó el debate sobre las clases.



"Hoy estamos en un debate en la Argentina y vamos a asistir al Consejo Federal de Educación a pedir que se plantee el cuidado de la salud. Por supuesto preferimos la presencialidad a la virtualidad, pero mientras las condiciones sanitarias lo permitan", agregó.



"No solo es cuidar al estudiante, al docente y al auxiliar de educación, sino también evitar que se produzcan las movilizaciones de gente que implican la vuelta de personas a la presencialidad; es decir, un factor de propagación del virus: esa es la postura de los sindicatos", aseveró.



Durante la charla disertaron también Nicolás Richard, miembro de la Internacional de la Educación, Manuela Mendoca de Portugal, Odile Cordelier de Francia y Francisco García de España.