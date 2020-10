Compró un horno eléctrico que vino fallado, le dieron uno nuevo que volvió a andar mal y ahora no los atienden

Las compras a través de internet funcionan hace muchos años y con el paso del tiempo las alternativas de modalidades y pago se va ampliando. Con las restricciones de la pandemia, esta modalidad fue adoptada por mucha más gente que se adaptó a las nuevas costumbres. Pero al mismo tiempo se incrementaron la cantidad de quejas y reclamos de los consumidores.

Uno de ellos es el caso de un matrimonio de Los Hornos. Compraron en el mes de mayo un horno eléctrico en la tienda online oficial de Electrolux. "Vino fallado, me lo cambiaron en el mes de junio y tenía exactamente la misma falla que no permite usarlo. Hasta la fecha he llamado mil veces, mandado mails y denunciado en Defensa al Consumidor y todas las redes", explicó la mujer.

"La supervisora se niega a atenderme y logística jamás se comunicó. Me siguen diciendo ante cada llamado que espere. Me han querido devolver la plata aduciendo que no hay stock a lo que me negué rotundamente puesto que pasados tantos meses un horno no vale lo mismo que en mayo", detalla.

La mujer señaló que la compra online la hicieron a nombre de su esposo (Sergio Adrián Catucci): "Ya no se q mas hacer por eso es que les pido lo hagan público a ver si se ponen las pilas y me dejan de tomar el pelo. Si miran la página de Facebook van a ver los miles de reclamos que hay".