Un afiliado le reclama al PAMI porque hace meses no le dan tiras reactivas

Luis Toscani (75), afiliado al PAMI y diabético, se quejó porque, según dijo, “hace seis meses” que la obra social no le entrega tiras reactivas ni lancetas, necesarias para los controles de esa enfermedad. “PAMI no escucha”, dijo el hombre, que intentó por distintos medios que le entreguen esos insumos. “Según PAMI se me agotó el cupo, pero no me alcanza”, se quejó.