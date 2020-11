Se calentó Patricio: ¿Qué dijo el hermano de Susana Giménez sobre el supuesto novio?

Patricio Giménez parece que en los últimos tiempos se sacó el filtro para hablar. Primero se la agarró con Rial y su mujer, y ahora se despachó con todo sobre el supuesto novio de Susana, su hermana. Los rumores del amorío que se habría iniciado en Punta del Este, luego de que en un programa de TV se la viera bailando junto a un empresario de criptomonedas marplatense identificado como Aníbal A., fue motivo suficiente para que el cantante explotara.

"Aníbal... no sé cómo te llamás pero sé quién sos, sé lo que no tenés. No te hagas el empresario del jet privado (sic) porque yo hoy estoy para cuidar a mi hermana y no hay más vividores ahí cerca. ¿Estamos?", arrancó Patricio. Luego siguió con la catarata de críticas: "Terminé la canción cuando contra todos los protocolos la sacaste a bailar. Susana no te conoce. No sabe ni tu nombre ni tu apellido. Aceptó (bailar), como aceptaría de cualquier persona que le dice sacate una foto. Punto y aparte. No hay más que eso. ¿Estamos?".

Pero la historia no quedó ahí y el hermano de la diva terminó diciendo que "el resto, y toda la información que tienen los noticieros es porque la proporcionaste vos, porque tenés ganas de fama".