Bronca y quejas porque no se puede sacar dinero de los cajeros automáticos del Bapro

La falta de efectivo a principio de mes es un dolor de cabeza para muchos platenses. Y el motivo es que, según las quejas recibidas al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896), durante los últimos días los cajeros automáticos del Banco Provincia "están sin plata" o "no funcionan", aseguran.

En una recorrida que hizo eldia.com por las máquinas del centro platense se pudo comprobar las versiones y muchos vecinos no pudieron obtener efectivo. Sostienen que esta situación se da desde el lunes, que se agravó por el feriado del Día del Bancario del pasado viernes. Es decir que son varios los que no pueden obtener dinero desde el jueves.

"Hay colas en todos los cajeros. El viernes fue el Día del Bancario y desde ese momento que no se puede sacar plata. De todas formas siempre hay que recorrer varios cajeros", aseguró un cliente del Bapro que salía de una de las máquinas de 6 y 47. Otro contó que "no me lee el código y no funcionan como corresponde. No se si tiene dinero porque no pude". El mismo relato se escuchó de otro vecino: "Me pone como uso no autorizado. Después la cave alfabética me dice que no es correcta. No andan los cajeros. Me recorrí todos y no funcionan".

Una vecina de Romero sostuvo que "no corresponde que andemos recorriendo cajeros a esta edad. Es una desgracia. En mi pueblo solo hay dos cajeros y no anda ninguno". Otra vecina dijo que "es el sexto banco al que vengo. El último fue el de 1 y 72, Ninguno tiene plata y otros no funcionan".