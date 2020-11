Fernández: "Quisiera tener la vacuna lo antes posible, para evitar una segunda ola en la Argentina"

El presidente Alberto Fernández vaticinó hoy que 2021 será un año con "economía pujante" para el país y señaló que su deseo es el de contar "lo antes posible" con una vacuna contra el coronavirus para evitar una segunda ola de la pandemia, como ocurre en Europa.



Así lo expresó el jefe de Estado en una extensa entrevista con Radio Con Vos, en la que repasó todos los temas de actualidad, como los asuntos legislativos, la marcha de la economía, la integración del Gabinete de ministros, la reforma judicial, la situación de los jubilados y la designación del próximo procurador General de la Nación.



"Este año se ha invertido mucho dinero en la emergencia social", dijo el mandatario al analizar la situación del país, y proyectó para el año próximo "una economía pujante".



Precisó que para el año próximo "no estará en el Presupuesto el IFE, que implicó una inversión de 90.000 millones de pesos", porque "los monotributistas y los que hacían changas" van regresando a sus trabajo.



Dijo también que la fórmula de movilidad jubilatoria que se elaboró es "muy sostenible" y es la que se usó "cuando los jubilados vieron mejorar sus ingresos", que fue "durante los años del gobierno de Cristina" Fernández de Kirchner.



En cuanto a otros temas con estado parlamentario, se refirió al proyecto de legalización del aborto que, ratificó, el Gobierno enviará al Congreso "antes que concluya el debate parlamentario" ordinario.



Al respecto, planteó que el proyecto "hay que discutirlo desde la salud pública" y que el hecho de que exista esa ley "no significa que sea obligatorio"



En referencia al cambio en el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, destacó el "trabajo enorme" que realizó la saliente titular de la cartera, María Eugenia Bielsa, y dijo que tiene "el más alto concepto de ella", que logró "crear un ministerio de cero" y "dejar proyectos importantes en funcionamiento".



En cuanto a la llamada Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, dejó claro que sus integrantes son "personajes de otros tiempos" y que "los que conducen las Fuerzas Armadas son oficiales de la democracia".



Finalmente, al ser consultado respecto al informe que el miércoles le elevará el Consejo Consultivo de notables que durante tres meses analizó reformas en la Justicia, dijo que no está "cerrado a nada" en cuanto a las propuestas.



"Me gustaría leer el informe antes de opinar", dijo el mandatario cuando se le preguntó qué pensaba si le proponían elevar el número de miembros de la Corte.



Dejó claro que el informe y sus propuestas "no es vinculante" y que no ha "interferido en nada" en esa comisión y que "seguro todas las opiniones son valiosas".



Por último, Fernándes respaldó la candidatura del juez federal Daniel Rafecas para el cargo de Procurador General de la Nación y lo calificó como un hombre "probo" para ese cargo.