¿Quién es Marina?: qué dijo Ruggeri de la llamada que lo descolocó cuando estaba al aire

Un increíble episodio se vivió en “F90”, el programa que conduce el Pollo Vignolo por ESPN y en el que el Cabezón Ruggeri es panelista. Todo trascendía con normalidad hasta que el celular del ex futbolista comenzó a sonar, perturbando el desarrollo del envío, pero la curiosidad del nombre que llamaba, Hristo Stoichkov, ex futbolista del Barcelona, hizo que Ruggeri -por pedido de sus compañeros- atendiera en altavoz, sorprendiéndose con la respuesta: “Hola Oscar, ¿cómo andás? Habla Marina”.

Visiblemente incómodo, Ruggeri cortó el teléfono diciendo “estaba equivocado”. Claro que, acto seguido, fue protagonista de una escena de cargadas de sus compañeros, quienes, como la mayoría en las redes sociales, creyeron que se trataba de una escena de “trampa” del ex deportista, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86, que quizás se habría olvidado de cómo había agendado a ¿una conquista?

Aunque dos de sus compañeros -El Negro (Bulos) y el Cholo (Sottile)- intentaron remar la situación, diciendo que “son cosas que pasan, que se cruzan los llamados”, el conductor del envío empezó a cuestionar a Ruggeri que, sin poder explicar qué había pasado, se levantó de su asiento y se fue fuera de cámara a hablar.

Claro que Vignolo, que estaba en su salsa, imaginando que esa escena se iba a viralizar en apenas minutos -como pasó efectivamente- lo empezó a perseguir ofreciéndole un lugar donde dormir esa noche (“tengo un monoambiente, ropa, todo”, le decía), en relación al escándalo familiar que suponía se le venía al Cabezón, en tanto está casado con la madre de sus hijos, Nancy.

Ayer, repasando el episodio del que todo el mundo habló, Ruggeri le cuestionó a Vignolo por su actitud de poco amigo. “Tendrías que haberte quedado quieto y no seguirme. No quiero que me ayudes de esa manera. Al aire me soltaste la mano”, le dijo al animador.

Incluso el Cabezón le pegó un palo al Pollo, que se mantuvo estoico en su posición, insinuando que había algo raro en ese llamado. “¿Tu señora sabe que tenés un monoambiente? ¡Qué me lo ofreces a mí! El Negro (Bulos) y el Cholo (Sottile) se tiraron ahí adelante, vos no. Vos conocés que Marinas Golf es un barrio, dije después que era un barrio. Aparte con Nancy vamos y comemos ahí. ¿Cómo me va a poner mal esto?”.

En su explicación, el padre de Cande Ruggeri dijo que lo llamaban de Marinas Golf, un barrio al que suelen ir a comer en familia, incluso, con su mujer.

Hasta Rial se burló de lo sucedido con Ruggeri, al decirle: “Cabezón te las sabés todas, no podés ser tan verde de atender manos libres sin haber escuchado nada. Te pasaron por arriba. Escuchalo primero”.