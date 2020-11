Antes de irse de “MasterChef”, Marengo le pegó a Fede Bal

Rocío Marengo, que venía de ser subcampeona en el “MasterChef” de Chile, dejó la edición argentina entre rumores de embarazos de Eduardo Fort, hermano de Ricky, pero no se fue sin hacer ruido: “Fede Bal se cree que es el Gato Dumas”, disparó contra el Carmencito, y también dijo de Leticia Siciliani: “¿Cuántas veces le vas a bancar a un compañero que diga ‘no tengo ganas’? ¡Andate a tu casa! Está todo el tiempo ‘no tengo ganas, me da lo mismo’. Hay gente ahí a la que nos gusta mucho la cocina. Entonces, cuando ves que no tiene ganas, que se vaya a su casa”.