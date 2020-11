Denuncian feroces golpizas a dos hermanos en el barrio Cabezas: "La gente está cansada de estos malvivientes"

Sarita Odar, una mujer que vive en el barrio Cabezas, denunció que ella y su hermano Augusto fueron salvajemente golpeados el pasado fin de semana por un grupo de hombres que suele juntarse en el barrio que comparten los municipios de Berisso y Ensenada. La peor parte se la llevó él, quien terminó con la mandíbula rota y debe ser operado en el hospital San Juan Dios, mientras que ella sufrió golpes en su rostro.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ta de Berisso y, según contó Sarita en diálogo con EL DÍA, este tipo de situaciones las viven a diario en la zona y que los vecinos "están cansados de los malvivientes".

Al repasar todo lo sucedido, Sarita relató: "El sábado a las 2 de la mañana mi hermano vino a mi casa después de jugar fútbol junto a dos amigos y en el auto de uno de ellos. En esquina siempre se reúnen gente de malvivir. El tema es que vieron pasar al auto y el dueño de la casa donde se reúnen se subió con otros dos y los siguieron hasta mi puerta. Estaban re borrachos, como siempre, con ganas de agredir a cualquier persona que se les cruce. Se bajan del auto y comienzan a buscar discusión, para eso mi hermano estaba fuera del auto tocando mi puerta. No pasaron dos minutos y llegó otro auto negro que se puso atrás del de ellos y bajan otros 3 tipos de la Uocra",

Fue en ese momento cuando, según relata la denunciante a su hermano le "dan una piña sin mediar palabra" dejándolo tendido en el piso "inconsciente y con la mandíbula rota". Además, agregó: "Ahí bajó el que manejaba el auto donde estaba mi hermano y los agarraron a botellazos y a golpes, cosa que mi hermano quedó tirado en el piso y le pedían a su amigo que se vaya y los deje sino le rompían todo el auto". Finalmente, explicó, a su hermano lo pudieron llevar al hospital Cestino de Ensenada y de ahí fue trasladado al hospital San Juan de Dios, "donde lo tienen que operar".

Pero los problemas no terminaron ahí: Sarita indicó que los agresores ayer nuevamente estuvieron reunidos por la tarde a la vuelta de su casa y uno de ellos comenzó "a insultar a mi familia que estábamos en la puerta". Y amplió: "Salieron a tirarnos piedras estando nuestros hijos con nosotras. Ahí salieron mi cuñado mi marido y mi sobrino y ellos tiraban palos y piedras. En una de esas un de ellos agarró un caño de hierro y comenzó a pegarme:,cuando me tiró el fierrazo en la pierna pude agarrarle el hierro y forcejeamos. Como no lo soltaba porque nos mataba, me pegó la piña que me dejó el ojo así. Después apareció la madre y nos empezó a tirar gas pimienta a todos. Comenzaron a dejarnos ciegos y a golpearnos".

Según precisó, hechos como estos suelen repetirse seguido en el barrio Cabezas. "Este problema viene hace mucho tiempo, la gente del barrios está cansada de estos malvivientes que traen a otros de de afuera (Uocra) y provocan disturbios en las casas de los vecinos. No sabemos que más hacer porque ya denunciaron y no pasa nada, siguen en libertad y toman represalias por las denuncias", agregó.

Por último, aseguró que junto a su familia tienen miedo y que "los vecinos tienen sus denuncias porque también los atacaron en distintas oportunidades".