La Plata festejó los 138 años con el Teatro del Lago como escenario

Con el magnífico anfiteatro Martín Fierro como escenografía, en el marco del emblemático Paseo del Bosque, artistas platenses llevaron adelante un espectáculo para celebrar los 138 años de vida de la Ciudad, que se cumplieron ayer.

La jornada en que se cumplió un nuevo aniversario de la Ciudad fue diferente a las que los platenses, por lo general, están acostumbrados a vivir. No sólo porque se enmarcó en contexto de pandemia, con homenajes a la fecha más de modo virtual que presencial, sino porque además, contrariamente a lo sucedido en años anteriores, no fue un día declarado feriado sino “no laborable. Entonces, mientras que la administración pública no trabajó, el sector privado, comercial y fabril, mantuvo la actividad igual que cualquier otro día hábil. Todos los negocios con las puertas abiertas y atendiendo público pincelaron un cuadro muy particular para un 19 de Noviembre.

En tanto, la propuesta municipal, encuadrada en la histórica sala escénica al aire libre rodeada del lago del Bosque y el espléndido arbolado del principal pulmón verde platense, restaurada luego de casi una década de abandono, pudo seguirse en vivo, como otras alternativas de los festejos por el cumpleaños de La Plata, a través del streaming oficial.

Así, se concretó el broche de oro de una serie de ofertas culturales y artísticas pensadas desde el Municipio para celebrar este nuevo aniversario de la capital provincial. El show contó con la participación de más de 120 artistas platenses en escena.

“Creíamos que este 19 de noviembre tan especial era una gran oportunidad para los platenses de poder recuperar este espacio y, tras iniciar su puesta en valor, tomamos a este aniversario como el puntapié inicial para generar una programación multidisciplinar, donde las distintas áreas de la cultura local puedan manifestarse y los vecinos reencontrarse”, dijo el intendente Julio Garro durante los festejos.

El espectáculo que, según se aseguró desde la Comuna, contó “con una impronta 100 por ciento local”, se desarrolló por una plataforma virtual en cumplimiento de los protocolos sanitarios requeridos por las autoridades para este tipo de eventos.

El espectáculo comenzó pasadas las 18.30 con la puesta en escena del grupo musical “La Fanfarria”. Tras ello, el evento le dio lugar a más de 40 bailarines representantes de distintos estudios de danzas de la ciudad, quienes interpretarán distintas coreografías musicales.

En otra instancia del show, el escenario del icónico y renovado teatro platense recibió a artistas locales que interpretaron grandes éxitos del rock nacional, grupos de cumbia y emergentes de diversos géneros, artistas visuales y clásicos de renombre internacional.

La celebración continuó con la presencia virtual de emblemas deportivos, artísticos y personalidades destacadas de La Plata, quienes irrumpieron en los festejos para desearle un feliz cumpleaños a su ciudad natal. Entre otras, se destacaron las presencias de Iñaki Urlezaga, Agustín Creevy, Celia Millán, Guillermo Barros Schelotto, Benjamín Rojas, Alejandro Zuccarelli Benoit, Marcelo Moura, Alejandro Gardinetti, Diego Cremonesi, Tomás Bond Rocha y Andrés Compagnucci.

El festejo se desplegó, asimismo, en distintos espacios municipales, con representantes de la cultura y el arte local.

Finalmente, el secretario de Cultura y Educación municipal, Martiniano Ferrer Picado, afirmó que “estamos felices de que un espacio tan emblemático de La Plata haya vuelto a brillar en una fecha tan especial para todos los platenses”; y agregó que “es un orgullo que muchas familias se sumen de forma virtual a este espectáculo inolvidable con bailarines, músicos, artistas y personalidades destacadas que nacieron en esta ciudad”.

El colorido festejo también contó con la participación del artista visual Matías Re, quien realizó una obra en tiza del Teatro del Lago que será donada al Hospital de Niños de La Plata para realizar una subasta y recaudar fondos para el nosocomio.

Con el paso de la tarde noche, el homenaje continuó en el Teatro Coliseo Podestá con la presentación de bandas emergentes del rock y el folklore local, quienes fueron ganadoras de un concurso convocado por la Secretaría de Cultura y Educación.

Para el cierre, el evento contó con la exhibición del tenor platense, Rubén Darío Martínez; junto a la soprano de nivel internacional, Paula Almerares, quienes brindaron un emotivo show acompañados por dos parejas de bailarines clásicos.

EL ANIVERSARIO EN LAS REDES

También las redes sociales fueron ayer una caja de resonancia del aniversario, con videos, fotos y mensajes que circularon durante toda la jornada entre los platenses.