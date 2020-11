Tinelli le puso los puntos a Mediavilla por el tema “mamerto” de Flor Torrente

Flor Torrente cantó “Saca la mano Antonio” de Las Primas y Mediavilla se mostró irónico al decir que “es un tema bastante mamerto”, algo que no le gustó a Tinelli: “Acá bailamos todos en casa con la música de Las Primas. No estamos de acuerdo con Mediavilla, para nada”. “Si a Marcelo le gusta, no puedo agregar nada”, sumó Mediavilla.