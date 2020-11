Fanatismo a flor de piel: tiene tatuado todo el cuerpo y lleva gastados casi 27 mil dólares

Julia Nuno tiene 32 años y es una fanática de los tatuajes, Tanto, tanto le gustan que lleva gastados casi 27.000 dólares para cubrir casi todas las partes de su cuerpo con tinta. Durante los últimos tres años, dedicó 234 horas a hacerse tatuajes de diferentes diseños, desde los pies hasta la cabeza.

La mujer vive en California, EE UU, y contó al sitio web "Daily Star" que se hizo su primer tatuaje a los 18 años y, desde entonces, no paró con su obsesión. Ella no oculta la preocupación de su familia por la cantidad de tatuajes que posee y hasta reveló que incluso se tatuó el área genital a principios de este mes en el estado de Texas.

Julia también dijo que planea cubrirse la cara de flores geométricas a finales de este año. "Me tomó mucho tiempo (hacerme tatuajes), comencé a hacerme un tatuaje tan pronto como fui mayor. Y solo en los últimos años que he hecho esto constantemente". Luego agregó: "Comencé con una pequeña flor de hibisco en mi pecho, pero terminó ahí. No tenía intención de hacerme más pero en algún momento decidí llegar hasta el final. Ahora no puedo parar”.

La joven también consideró que son las sesiones de tatuaje y el proceso de realización del trabajo lo que le genera adicción y la hace volver a seguir pintando el cuerpo. Comentó que también suele dejar que el tatuador elija el diseño de las pinturas que tatuará.

"Durante mucho tiempo me dije a mí misma y los demás que nunca me afeitaría la cabeza para tatuarme, dije 'esto es una locura'. Pero cuando me quedé sin espacio en mi cuerpo, fue la siguiente parte obvia. Siento que cuanto más tatuada estoy, más irritante es ver el espacio vacío. Cuando termine (de tatuarme todo el cuerpo), revisaré los que ya tengo, restaurando los colores y líneas existentes".