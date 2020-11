Alberto Fernández: "La construcción es el motor que va a encender la economía y dar trabajo"

El presidente Alberto Fernández reafirmó hoy a la construcción como "el motor que va a encender la economía", anunció que el Gobierno evalúa un cambio en "las fórmulas de actualización de los créditos hipotecarios" para que se actualicen "solo teniendo en cuenta el salario", e insistió con que se caerá "con todo el peso de la ley" contra quienes acopian de manera especulativa materiales de la construcción.

Así lo expresó desde la residencia de Olivos, Fernández encabezó por videoconferencia el acto por el Día de la Construcción que se realizó en la planta de la empresa Loma Negra, en la ciudad bonaerense de Olavarría.



Allí aseveró que "la construcción es verdaderamente el motor que va a encender la economía, y que va a dar trabajo", y destacó que en el Presupuesto 2021 "la inversión en obra pública se multiplica por dos".



En ese marco, el Presidente remarcó que para el Gobierno nacional "la construcción es un motor central para el desarrollo económico argentino", en tanto que adelantó que se está estudiando "nuevos créditos hipotecarios para la clase media" con una fórmula que se ajuste por los ingresos salariales.



"La actividad de la construcción tiene un rol central en la producción porque tiene un efecto multiplicador en otras actividades económicas", dijo el primer mandatario, quien además destacó que la construcción "tiene la virtud de que gran parte de todo esos materiales que utiliza no se tienen que importar porque la construcción se hace principalmente con elementos nacionales".



En ese sentido, reiteró: "La construcción es verdaderamente el motor que va a encender la economía y va a dar trabajo".



Respecto a la construcción de viviendas y un plan de nuevos créditos hipotecarios para la clase media anticipó que se está evaluando cambiar las "fórmulas de actualización de los créditos hipotecarios y que esas deudas se actualicen solo teniendo en cuenta el salario" y "no se convierta en un dolor de cabeza como resultó ser los UVA".



Además cuestionó la "nefasta actitud de acaparar bienes (de la construcción) tratando de especular con mejores precios", y afirmó que será "inflexible" y caerá sobre ellos "con todo el peso de la ley de abastecimiento"



Por otra parte, afirmó que el Gobierno va "a garantizar la transparencia en la adjudicación de la obra pública para que no sigan frenando la economía bajo el falso control del uso de los recursos del Estado".



"Somos los primeros en querer garantizar la transparencia en la obra pública", dijo Fernández, quien sostuvo que "en los últimos años pusieron a la obra pública en un cono de sombras, algunas veces con razón y otras veces por una cuestión política".



También participaron del acto los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Kulfas (Producción) y Jorge Ferraresi (Hábitat) desde la Quinta de Olivos.



Desde la Gobernación bonaerense en La Plata, el mandatario provincial Axel Kicillof participó a través de una videoconferencia mientras que en la planta cementera estuvieron el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech; el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez; el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli; y los directivos de Loma Negra.