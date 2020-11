San Vicente: muerte y denuncia en un choque con el hermano del intendente entre los heridos

Un joven de 23 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un triple choque ocurrido sobre la ruta 210, en la altura de la localidad de Alejandro Korn, en San Vicente, y la familia de la víctima fatal denunció que fue asesinado a golpes durante una pelea con otro automovilista que participó del accidente, un exboxeador con antecedentes penales que estuvo preso hasta el 2017.

Fuentes judiciales aseguraron que por el momento la causa está caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas reiteradas” como consecuencia del accidente de tránsito, por el que quedó aprehendido el ex boxeador, pero que no está acreditado que haya existido una pelea posterior al choque.

Según los investigadores policiales y judiciales, el hecho ocurrió esta mañana y que el joven fallecido es Cristian Marcelo Fredes (23), mientras que resultaron heridas cuatro personas: la esposa del fallecido llamada Karen, dos hombres que iban en otro de los autos siniestrados, uno de ellos hermano del intendente de San Vicente, y otro joven, cuñado del fallecido, quien recibió heridas de gravedad.

Si bien los investigadores no tienen acreditada la supuesta pelea y no descartan que el accidente haya tenido una doble secuencia, con un primer choque entre dos autos y un segundo accidente en el que participó un tercer vehículo, para la familia de la víctima fatal se trató de un crimen a golpes.

“Mi hermano llamó a mi papá y le dijo que habían tenido un accidente, que se queden tranquilos que estaba todo bien. Al ratito lo volvió a llamar y le dijo ‘por favor, papi, apurate’; mi hermano estaba vivo y cuando mis papás llegaron se encontraron con que estaba muerto. A mi hermano lo mataron”, denunció Débora, hermana de Fredes.

El hecho ocurrió por la mañana, cuando se registró un triple choque a la altura del kilómetro 49 de la ruta 210.

Fredes conducía un Chevrolet Corsa, en el que viajaba junto a su pareja de 24 años, y su bebé de 7 meses.

Por motivos que se investigan, el auto del joven fue embestido de atrás por un Chevrolet Onix, en el que viajaba Andrés Mantegazza (32), según las fuentes hermano del intendente de San Vicente, quien iba con Sebastián Maya (32).

En tanto un tercer vehículo, un Citroën C4, conducido por Braian Norberto Calla, un ex convicto de 33 años que posee licencia de boxeador, embistió de atrás al Onix, agregaron las fuentes.

Cuando efectivos del Comando de Patrullas de San Vicente llegaron al lugar alertados por el accidente, encontraron a Fredes fallecido pero de la mano contraria de la ruta donde había ocurrido el choque, y sobre su abdomen tenía una herramienta.

En tanto, hallaron heridos a Karen (la mujer del fallecido) -junto al bebé ileso- y a los dos ocupantes del Onix, entre ellos al hermano del intendente de San Vicente, a quienes derivaron de urgencia al hospital de Cañuelas para que fueran asistidos.

También en el mismo lugar fue encontrado herido de suma gravedad el cuñado Fredes, identificado como Lucas Altenofer (29), quien presentaba un severo golpe en el cráneo por el que debió ser hospitalizado.

Según los familiares de Fredes, Altenofer conducía un Renault Sandero que no participó del accidente y fue atacado a golpes cuando intentó defender a su cuñado Fredes.

Sin embargo, la Justicia no descarta la posibilidad de que se hayan registrado dos accidentes de tránsito: una primera secuencia entre el Corsa de Fredes y el Onix del hermano del intendente, y otro que ocurrió minutos después en el que participó el C4 de Calla.

Cuando llegó la policía al lugar, los efectivos vieron que había otro automóvil, un Volkswagen Fox, en el que cuatro hombres y una mujer intentaban retirarse del lugar junto al boxeador dueño del Citroën, quienes fueron demorados hasta que se tomaron sus datos.

Ante esta situación, la fiscal Silvia Bussano, titular de la ayudantía fiscal de San Vicente, aprehendió al ex boxeador como sospechoso de haber sido el autor del “homicidio culposo y lesiones culposas”, pero aún no requirió su detención formal hasta tanto no esté el resultado de la autopsia, que se realizará en las próximas horas en la ciudad de La Plata.

Por la tarde, la esposa del hombre fallecido fue dada de alta del hospital de Cañuelas, al que fue trasladada tras el accidente, y aún se hallaba en estado de shock como consecuencia del hecho y dijo no recordar que su marido haya mantenido una pelea con nadie.

De todas formas, Karen aseguró que los médicos le dijeron que las heridas que presentaba en su cuerpo “no fueron del choque sino provocadas por un tercero”.