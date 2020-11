En Catella, “dos en uno” a un remisero: robo con puntazos y agresión en patota

Un remisero de Ensenada vivió una madrugada de terror -y por capítulos- este domingo cuando acudió a un pedido de viaje realizado desde Villa Catella y se encontró con dos ladrones que lo atacaron con un cuchillo y amenazaron con balearlo. Una vez que los delincuentes escaparon con la recaudación, el transportista fue agredido con piedras y botellas por un grupo de personas que había presenciado el asalto desde una esquina.

Según denunció Manuel Paz, chofer que trabaja en la agencia Copare, todo ocurrió alrededor de las 4 de la mañana del domingo. Entonces, un llamado que se recibió en la agencia Copare, situada en el casco céntrico de Ensenada (México entre Aristóbulo del Valle y La Merced) pedía un viaje desde las inmediaciones de 125 y 39.

“Subieron dos muchachos y dijeron que tenían que ir para el centro de Ensenada. Pidieron que agarre por 39 para el lado de 127. Cuando llegamos a 40 y 127 me hicieron parar y se bajó uno. Abrió la puerta de mi lado, sacó un cuchillo y le dijo al otro que sacara el fierro”, contó Paz sobre el inicio del calvario.

Entre amenazas, los ladrones lo bajaron del auto y tomaron alrededor de 4.800 pesos que había recaudado esa noche. Pero la violencia siguió: “querían llevarse el auto y les pedí que no me lo roben porque es mi elemento de trabajo. Entonces, me hicieron subir en el asiento de atrás. Uno de ellos me puso el cuchillo en el cuello y después de dio puntazos en la cabeza”, dijo.

Esa violencia, que no le dejó lesiones de riesgo, tenía como finalidad amedrentar al chofer para que les diera más plata. “Pegale un tiro. Pegale un tiro”, escuchaba Paz que uno de los ladrones le gritaba al otro.

La violencia se incrementaba porque el Chevrolet Corsa del remisero se negaba a salir a fondo, como pretendía el ladrón al volante.

El auto tiene instalado un equipo de gas y el cambio de combustible obligó a modificaciones que requieren conocimiento y paciencia.

“Querían salir con el auto y conmigo atrás. Después me hicieron bajar. No podían salir porque aceleraba a fondo y se ahogaba el motor”, indicó Paz.

Al final, lograron hacerlo andar pero la huida, con el remisero mirando desde la calle, duró poco. “Chocaron un bolsón de arena y se escaparon corriendo”, indicó.

Así, Paz recobró el auto pero no la paz: “En la esquina había otra banda que miraba lo que había pasado y cuando se fueron los ladrones empezaron a tirarme piedras y botellas”, relató.

Finalmente, logró escapar y denunciar la situación ante la Policía.

“Más allá de la indignación por el robo, la zona parece liberada. No había móviles policiales. En ningún momento apareció uno. Cuando fui a hacer la denuncia a la comisaría, vi que hay malestar y no llega presencia policial a la zona. En 125 y 43 hay cámaras de seguridad. Parece que apuntan hacia arriba como que no sea vea lo que hay que pasa”, dijo el remisero y denunció que “si bien es la primera vez que me asaltan a mis compañeros los han robado en la misma zona”.