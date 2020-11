La despedida de Maradona, desde adentro de la Rosada

El desfile era incesante. Miles de personas se acercaron hoy a la Casa Rosada para darle su último adiós a Diego Maradona. Ante un puñado de familiares directos del astro, entre ellos sus hijas Dalma y Gianinna, los fanáticos pasaban delante del cajón cerrado y cubierto con la bandera nacional y dos camisetas número 10: la de Boca Juniors y la de la Selección argentina de fútbol.

“¡Vamos Diego!”, era el grito más repetido entre quienes lograban ingresar a la sede de gobierno para quedar a pocos metros del féretro. Ante cada exclamación, surgían aplausos para honrar a Maradona. Claudia Villafañe, la ex mujer del ídolo, pasó toda la mañana parada a unos metros del cajón y cuidando de todos los detalles de la ceremonia junto a funcionarios del Gobierno.

Según pudo constatar EL DIA en el lugar, las únicas dos personas que no fueron habilitadas para ingresar al funeral son Rocío Oliva, ex pareja de Maradona, y el ex abogado Matías Morla. En cambio, pasaron a despedirse de Diego decenas de jugadores y ex jugadores de fútbol, entre ellos Carlos Tevez, Javier Mascherano, Martín Palermo, Rolando Schiavi y Claudio “Turco” García.

Hacia las once de la mañana, en tanto, ingresó a la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández acompañado de la primera dama Fabiola Yáñez y de los secretarios Julio Vitobello y Juan Pablo Biondi. En ese momento, el protocolo y la seguridad de la sede de gobierno cortaron la entrada del público, que debió aguardar en la Plaza de Mayo mientras se despedía el jefe de Estado.

Acompañado por el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, Fernández agregó al féretro de Maradona la camiseta del club de La Paternal, donde el astro hizo las visiones inferiores y debutó en Primera División. Al Presidente se lo vio conmovido, con los ojos llorosos, luego de abrazar a Claudia Villafañe. Gianinna se desplomó junto al cajón y la abrazó y contuvo Dalma.

Dentro de la Casa Rosada, durante la mañana se los pudo ver al arzobispo porteño, Mario Poli, dialogando con el rockero Juanse; a Marcelo Tinelli y a los ex jugadores de la Selección Oscar Ruggeri, Ubaldo Matildo Fillol. También pasó por el funeral Guillermo Cóppola, ex manager del astro; el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; y el abogado Fernando Burlando.

En la Plaza

En la histórica plaza, la Bandera permaneció izada a media asta, a tono con los tres días de duelo nacional que decretó el presidente Fernández. Miles de personas hacían la fila, que comenzaba en la Avenida de Mayo y Perú, y que las guiaba por un costado de la plaza hacia las puertas de la Casa Rosada. Predominaban las camisetas de Boca, Argentinos, Gimnasia y de la Selección.

Aquellos que permanecieron en la Plaza durante la madrugada, entre ellos uno de los jefes de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, pasaron a despedirse de Maradona a primera hora de la mañana y luego emprendieron la retirada por la Avenida de Mayo. Muchos de ellos caminaron cabizbajos hasta la 9 de Julio, donde se agolparon en las paradas de colectivos y en el Subte.

El tono político del funeral se lo dieron militantes de algunas agrupaciones oficialistas, como La Cámpora y Barrios de Pie, mientras que los vendedores ambulantes se hicieron su noviembre con remeras, banderas y flores. En la punta de la Plaza de Mayo que da al Cabildo, se instaló una pantalla gigante que mostraba a quienes hacían la fila, las imágenes dentro de la Casa Rosada.

Más temprano, hubo incidentes ante las rejas de la sede gubernamental, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria –convocada para el operativo- lanzó un gas similar al lacrimógeno. En ese momento volaron las vallas de contención, pero tras unos minutos de tensión volvió la calma. “El que no salta es un inglés”, fue el cántico más entonado en las inmediaciones de la Rosada.