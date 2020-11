De África a Bahía Blanca, para ser abandonados en la comisaría

Todo es tan confuso como desgarrador. Nacidos en Guinea Bissan, Africa, los dos hermanitos llegaron a una comisaría de Bahía Blanca agarrados fuertemente de la mano de un hombre que dijo ser su padre adoptivo, y simplemente mencionó a las autoridades que ya no los podía mantener, que todo se había complicado con la pandemia de COVID, y que se los dejaba “al Estado”. Dio media vuelta y se fue. Los dos hermanitos africanos, desde entonces, están allí. Su supuesto “padre”, en tanto, se habría marchado a San Martín de los Andes, donde estaría residiendo actualmente junto a su mujer y una hija biológica.

Todo fue tan rápido y enigmático, que la Justicia de Bahía Blanca abrió una investigación para determinar la situación de los niños, donde describe que, de acuerdo a los dichos de las autoridades policiales, “un hombre llegó a la dependencia policial sujetando a los menores de ambos brazos, sin ningún miramiento, donde informó que era su deseo de entregar a los niños, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educar”.

Los dos chicos, según cuentan quienes los asisten actualmente, se miraban entre si sin saber donde estaban ni qué había sucedido.

“Nunca registraron que los dejaban para no venirlos a buscar nunca más”, contaría luego Letizia Tamborindeguy, la funcionaria de Bahía Blanca que recibió a los niños africanos abandonados por sus padres adoptivos.

Los chicos, que tendrían seis años y serían mellizos, según se desprende de una documentación que es muy poco clara, están alojados en un espacio de cuidado familiar alternativo, donde todavía siguen preguntando por su familia y en qué momento los van a ir a buscar”.

Tamborindeguy, integrante del Equipo Interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca, donde los niños fueron abandonados, describió que “el hombre los dejó con un bolsito y la documentación y se fue, no nos dio tiempo a nada. Tienen seis años, es muy difícil que un nene de seis años registre una situación de abandono”.

Desde la Comisaría de la mujer de Bahía Blanca, en tanto, señalaron que realizaron una denuncia ante la Justicia de Bahía Blanca, en la que dejaron sentado que “el 17 de noviembre pasado se presentó este señor con la compañía de sus hijos con la intención de dejarlos porque no podía sostener la adopción, con un bolsito y con la documentación que tienen”.

Pero a esa documentación, cuando fue revisada, se la encontró llena de irregularidades.

“Había falta de documentación, datos que no estaban del todo claros, son nenes que tienen su identificación de África pero que no tienen documentación de Argentina, hay fechas de salida de su país, Guinea Bissan, pero no de ingreso en el nuestro. Había cuestiones que nos hicieron mucho ruido, nos pareció una situación terrible, por lo cual decidimos hacer la denuncia”, describieron los integrantes del Equipo Interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca.

“El supuesto padre adoptivo -relató Tamborindeguy- alegó que no podía sostener la vida familiar, que tenía dificultades en su vinculación con los niños, que se había dificultado todo a partir de la situación de aislamiento que generó el COVID, y que por todo eso había decidido junto a su mujer desistir de esta adopción y entregar al Estado a ambos niños. Era como determinante su postura, de hecho lo dejó por escrito y dejó firmada un acta tras la entrevista con los profesionales del Servicio local. El hombre argumentó que no podía sostener el vínculo, además de manifestar problemas de convivencia y dificultades al momento de poner límites. Así los dejó y se fue”.

En ese extraño contexto, la funcionaria bahiense afirmó que su equipo entendió que “había sido una decisión familiar, por lo que este señor viajó con los niños desde el sur, donde están instalados desde inicios de este año, a la comisaría de la Mujer a dejar a los niños y decidió volver con su familia, con su mujer y su hija”.

Fue entonces, dijo, cuando decidieron iniciar “de oficio una denuncia” y convocar a la Guardia de Niñez perteneciente a la Municipalidad de Bahía Blanca, donde “se presentó una operadora junto con el Servicio Local que estaba de guardia”.

Tamborindeguy también señaló que se radicó una denuncia ante el INADI “porque nos parece una cuestión totalmente de discriminación”.

BIEN ALIMENTADOS Y CONTENIDOS

Desde el último 17 de noviembre, los hermanos africanos abandonados en Bahía Blanca por sus padres adoptivos se encuentran en buen estado de salud y bajo contención de un equipo de Niñez dependiente de la municipalidad en un espacio alternativo familiar, según se informó ayer oficialmente.

Desde la Secretaría de Políticas Sociales de la municipalidad de Bahía Blanca, se indicó por su parte que “los dos hermanos de seis años se encuentran en perfecto estado de salud, de alimentación y con todos los cuidados necesarios. Están alojados en un espacio alternativo familiar y muy contenidos, donde trabaja todo el equipo de Niñez, entre ellos los psicólogos”.

Quienes los tienen a su cargo, señalaban ayer que “están bien, en un hogar de la subsecretaría de Niñez, que es un hogar convivencial. Están al resguardo de los profesionales y con el servicio local, que los acompaña. Permanecen en buen estado, tienen absolutamente todo”.

Por otra parte, y según trascendió de fuentes policiales, al momento de dejar a los dos hermanos en la Comisaría de la Mujer, el hombre que dijo ser el padre adoptivo de los niños no detalló a qué se dedicaba, pero comentó que hasta el 2019 había trabajado como empleado en una casa de electrodomésticos de Bahía Blanca, que luego cerró, mientras que su mujer se dedicaba a la fotografía.

También de acuerdo a lo que relataron los funcionarios que recibieron a los niños, el hombre había manifestado que era el padre adoptivo de los chicos, que habían sido buscados en el 2019 en África, y que a principios de este año, en el mes de febrero, se habían ido a radicar a San Martín de los Andes por cuestiones familiares.

COMO LLEGARON

En las últimas horas, en tanto, la encargada de Casa Emanuel, el orfanato de Guinea Bissau donde fueron adoptados los niños, Isabel Johanning Mora, adelantó que ya habría una familia dispuesta a hacerse cargo de los pequeños, y que serían de Bahía Blanca.

Mora indicó que “el proceso comenzó cuando los padres adoptantes -el matrimonio argentino- enviaron una carta de petición de adopción e inmediatamente, como cumplían los requisitos, fueron derivados con la representante legal”. También precisó que la pareja, que ya tenía una hija biológica, fue evaluada por los psicólogos con los que trabaja Casa Emanuel y “todo dio aparentemente muy bien”.

“Cuando ya los papás entregan los documentos, los unimos aquí con lo de los niños y vemos si el perfil puede encajar y entonces se hacen las adopciones en el tribunal. Cuando ya está el trámite, los padres vienen acá a Guinea Bissau a recoger a sus chiquitos. Y tienen un papel que les da Argentina para entrar de manera humanitaria”, describió la mujer sobre como es el procedimiento habitual para estos trámites. Y también señaló que el matrimonio bahiense, radicado en San Martín, tendría que haber presentado en Argentina la documentación “para comenzar el exequartur, la homologación de la adopción”. Según dijo Mora, este trámite no fue realizado.

Sobre la posibilidad de fraude en la inmigración, aseguró que “los documentos son legales y todo es cierto, pero no sabemos qué le pasó a esta pareja. ¿Por qué se trastornaron tanto por perder el trabajo?. Ella estaba en depresión, se le dieron consejos de que fuera a una persona especializada en psiquiatría para que pudiera verla a ella y a los chicos, y ellos no siguieron las instrucciones”.

La representante del orfanato también precisó que ya habría una familia interesada en cuidar a los mellizos africanos, y señaló que lo mejor para los pequeños sería quedarse en Argentina. “Ya están acostumbrados a Argentina. ¿Qué van a hacer aquí?. Aquí no hay nada para ellos. Necesitan una buena familia y ya se disponibilizó a una que ya tienen a una niña nuestra. Ellos van a recibir a los chiquitos, son de Bahía Blanca”, dijo Mora. Según explicó la mujer, los niños que residen en Casa Emanuel son adoptados por personas de todo el mundo, y que “es la primera vez que acontece algo como esto, de que dejen abandonados a unos chiquitos así de esta manera”.

“Yo he llorado mucho, porque para mí es un golpe muy bajo, es la primera vez que nos pasa”, dijo la odontóloga y misionera costarricense que dirige el hogar de Guinea Bissau.

Isabel Johanning, quien lleva más de 20 años dirigiendo la institución Casa Emanuel, que alberga a chicos en situación de adoptabilidad, afirmó además que “la documentación estaba en orden”, el trámite judicial se hizo en regla y “todo parecía normal”.

La mujer contó que tras el juicio de adopción y el viaje de la familia para radicarse en la Argentina, una representante del hogar se encargó de hacer el seguimiento por “videollamadas”. Cuando les preguntábamos cómo estaban decían que bien, que los chiquitos eran hiperactivos, pero nunca me dijeron que no podían con ellos. Nunca nos había pasado algo así, y ahora no es posible recibirlos de nuevo porque ellos ahora son los padres y los encargados y, si no los quieren, deben darlos en adopción a otra familia”.

Mientras tanto, más de 500 personas de todo el país ya se comunicaron en las últimas horas con la municipalidad de Bahía Blanca tanto para ofrecer ayuda como para adoptar a los chicos, según destacaron las autoridades municipales de Bahía Blanca.