Por qué los famosos invierten en los eSports

Los eSports no paran de crecer. Los 1.000 millones de dólares y los 495 millones de espectadores que el estudio “Global eSports Market Report” de Newzoo ha previsto para los deportes electrónicos en 2020, hablan por sí solos. Por tanto, no es de sorprender que famosos de todo tipo, principalmente estrellas del deporte pero también de la música y el cine, hayan decidido invertir sustanciosas cantidades de dinero en esta industria.

DAVID BECKHAM

El exfutbolista inglés acaba de ser noticia por fundar el club de deportes electrónicos “Guild eSports”, con “squads” para competir en videojuegos como “Fortnite”, “FIFA”, “Counter Strike” y “Rocket League”. Según publican en Emprendedores.es, este equipo estaría valorado en más de 900 millones de dólares.

“Sé cuánta determinación está presente entre los atletas de eSports, y en Guild tenemos como meta crear un nuevo estándar apoyando a estos jugadores en el futuro” dijo Beckham en declaraciones al diario español Marca.

SEHUN

El ídolo coreano Sehun, miembro del exitoso grupo de K-pop EXO, es conocido por invertir parte de su capital en distintas causas e industrias. Este verano decidió realizar una de estas inversiones en los deportes electrónicos de la mano de la compañía AE SPORTS.

De este modo se ha convertido en inversor del club de eSports “Seol Hae Won Prince”, uno de los más importantes de Corea del Sur, un país que, a su vez, destaca por ser una de las principales cunas de jugadores y contar con algunos de los mejores equipos del mundo.

Los jugadores de “Seol Hae Won Prince” forman parte de distintos equipos en las principales ligas de videojuegos, como “League of Legends”, “Teamfight Tactics” o “Valorant”.

JENNIFER LÓPEZ

La cantante y actriz, estadounidense de raíces latinas, ha sido una de las inversoras más destacadas del club norteamericano de eSports “NRG”. Ella, junto al jugador de fútbol americano Marshawn Lynch y el jugador de béisbol Alex Rodríguez, desembolsaron en torno a 18 millones de dólares en este proyecto.

A raíz de esta generosa inversión en la que Jennifer López participó en 2017, “NRG” pudo formar una plantilla muy competitiva para las ligas del videojuego “Overwatch”, uno de los títulos más famosos de Blizzard.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

En lugar de por un equipo, el futbolista sueco que milita en el Milan de la liga italiana, Zlatan Ibrahimovic, apostó por fundar Challenger Mode, una plataforma destinada a crear y promover multitud de campeonatos y torneos de eSports, volviéndolos de este modo accesibles a todo el público con ganas de unirse a esta faceta competitiva de los videojuegos.

Algunos de los juegos para los que pueden organizarse eventos a través de la plataforma de Ibrahimovic son “League of Legends” (LOL), “Counter Strike” (CS:GO), “DOTA 2” y “Player Unknowns Battlegrounds” (PUBG).

RONALDO

El que para muchos fue el mejor futbolista de la historia en lucir el número 9, posee el 50 por ciento del club brasileño “CNB e-Sports”, que cuenta con varios equipos en juegos como “Fortnite” y “League of Legends”, gracias a una inversión que realizó en 2017.

“Vamos a traer a los eSports la adrenalina de los campos de fútbol y de las mesas de póquer”, declaró en aquel entonces Ronaldo al diario AS, y afirmó que “los deportes electrónicos son tendencia en todo el mundo y aquí en Brasil son una fiebre”.

MICHAEL JORDAN

El mejor jugador de básquet de la historia es otro de los exdeportistas que ha decidido dar el salto económico a los deportes electrónicos, aunque en su caso lo ha hecho indirectamente. Y es que Michael Jordan tiene participaciones como inversor de la empresa aXiomatic.

Esta compañía, a su vez, es dueña de “Team Liquid”, uno de los clubes de eSports más conocidos, con equipos competitivos en videojuegos como “League of Legends”, “DOTA 2” o “Street Fighter” entre otros.

WILL SMITH

El actor estadounidense, Will Smith, es otra de las “celebrities” que ha decidido apostar fuerte por los eSports. Él, junto a otros grupos empresariales y famosos como Keisuke Honda (uno de los jugadores japoneses de fútbol más importante de la historia), ha invertido 46 millones de dólares en “Gen.G Esports”.

Se trata de una de las organizaciones de eSports surcoreana más importante, con clubes en ligas de videojuegos como “League of Legends, “Clash Royale”, “Call of Duty: Black Ops 4”, “Player Unknown’s Battlegrounds”, o incluso “Overwatch”, bajo la franquicia Seoul Dynasty.

KUN AGÜERO

A raíz de la cuarentena mundial por la pandemia del coronavirus, el futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero dio a conocer otra faceta distinta a la que le hizo famoso: el “gaming”. Así, comenzó a retransmitir partidas a través de Twitch, en videojuegos como el futbolero “FIFA”.

A raíz de eso, muchos espectadores han podido verle jugar junto a “streamers” de la talla de Ibai Llanos jugando a otros títulos “Fall Guys” o “Among Us”.

Ahora, el deportista ha ido más allá y ha fundado su propio club de eSports, llamado “KRÜ”, que empezará compitiendo en el “FIFA”, para después dar el salto a otros juegos como “League of Legends” o “Counter Strike”. Y hasta Leo Messi le ha mandado su apoyo en un vídeo durante la presentación del equipo en Twitch.

“Gracias a la cuarentena ha podido salir este proyecto”, dijo el Kun en una entrevista con diario Marca, donde explicó por qué se decidió por fundar su propio club: “decidí que era mejor que dar mi imagen a un equipo que no conozco y del que no sé nada: si algo sale mal, no puedo poner mi imagen”.

DIDDY COMBS

El rapero estadounidense Sean “P Diddy” Combs es uno de los inversores de “PlayVS”, una plataforma de eSports que busca llevar los videojuegos a las aulas de las escuelas secundarias de Estados Unidos, para apostar así por las futuras promesas de los deportes electrónicos a través del sistema educativo.

KEVIN DURANT

El jugador de básquet estadounidense, alero de los Brooklyn Nets en la NBA, Kevin Durant, invirtió 38 millones de dólares en la plataforma “Vision eSports” a través de su propia marca personal, The Durant Company.

“Vision eSports”, además de contar con un equipo competitivo de “Counter Strike”, es una plataforma “gamer” con una amplia cartera de videojuegos, que permite a los usuarios participar y competir para hacerse con premios en varios de ellos.

DRAKE

La afinidad del rapero y cantante estadounidense Drake con los videojuegos y los deportes electrónicos es de sobra conocida, puesto que ha participado en retransmisiones de videojuegos como “Fortnite” en la plataforma Twitch.

Además, Drake dio el salto como inversor de eSports y, junto a varios empresarios, desembolsó la cantidad de 25 millones de dólares para la compañía “100 Thieves”, una de las más importantes del sector.

En la actualidad, el rapero es copropietario del club “100 Thieves”, junto a Scooter Braun (manager de, entre otros, Justin Bieber y Ariana Grande), que cuenta con equipos en juegos como “League of Legends”, “Counter Strike: Go” o el propio “Fortnite”. (EFE)