Vicky Xipolitakis fue a MasterChef lastimada: "Agarré la gotita y me lo pegué yo sola"

En el programa de Masterchef Celebrity emitido anoche por la pantalla de Telefé, Vicky Xipolitakis contó que antes de ir a la competencia tuvo un accidente doméstico: se golpeó la cara calentando la mamadera de su hijo y se le hizo un corte en la cara. Sin tiempo para ir a un hospital, ella misma se cerró la herida con la gotita.

"Para venir muy rápido, mientras le calentaba la mamadera al bebé me iba cambiando y me lleve la puerta con todo acá. ¡Se me abrió toda la cara! Me tenía que dar puntos, pero agarré la gotita y me lo pegué yo sola”, le dijo a Santiago del Moro, conductor del envío, mientras cocinaba Faláfel con salsa de yogurt y pan árabe.

“Con los tiempos de mamá es un minuto para todo, así que con una mano cocinás, con la otra preparás la ‘mema’...Y así queda una mamá”, agregó.

En cuanto a la competencia, la temática fue comida árabe y tuvo que competir con Boy Olmi, uno de los mejores en la cocina de los participantes. Si bien hubo críticas para ambos, el jurado se terminó inclinando por el actor.